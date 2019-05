Gambie : création d'un département chargé du suivi du Plan de développement national

19 Mai 2019

Banjul, Gambie, 19 mai (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow, a créé un département chargé de la mise en œuvre des Politiques stratégiques (DSPD), afin de suivre la mise en œuvre du Plan de développement national.

Selon un communiqué transmis dimanche par l'équipe de presse de la Présidence, le dirigeant gambien a souligné qu'avec leurs capacités, leur engagement et leur honnêteté, les membres de ce département devraient s'assurer que les décisions prises sont exécutées de manière à concrétiser les promesses faites aux Gambiens.

L’expérience de pays africains tels que le Rwanda est à l’origine de la transformation de l’unité d’analyse des politiques en département. L'idée a été présentée pour la première fois par M. Tony Blair en tant que Premier ministre du Royaume-uni, il y a une vingtaine d'années.

"Aujourd'hui, plusieurs gouvernements, à travers le monde, ont créé des unités placées au centre du gouvernement, afin d'accélérer les performances et de les améliorer", indique le communiqué.

Le président a exhorté les responsables du nouveau département à faire preuve de professionnalisme, en favorisant le changement, tout en rappelant au gouvernement sa responsabilité de veiller à la réussite de son action, lorsqu'il sera appelé à rendre des comptes au peuple gambien en 2021.

Il a salué l'initiative et remercié l'Institut Tony Blair pour son soutien technique et le Programme des Nations unies pour le Développement d’avoir soutenu la mise à disposition d’un expert gambien en tant que conseiller auprès du département.

Le Secrétaire général et chef de la Fonction publique, Ebrima O. Camara, a déclaré que le rôle de cette nouvelle structure logée à la Présidence consiste à traduire les ambitions politiques en actions en rééquilibrant la politique et la mise en œuvre du PND.

Par ailleurs, Ahmad Fatty, conseiller spécial du président pour la gouvernance et les politiques, chargé du contrôle politique stratégique, a expliqué la nécessité de disposer d’un plus large éventail d’outils techniques permettant de mieux comprendre les progrès accomplis et de renforcer la gestion globale du gouvernement.

« L’initiative est un mécanisme d’intervention sur la réforme de la gestion de la performance placé au centre du gouvernement. Il accorde une haute priorité à la résolution de problèmes, à l'amélioration des performances de la Fonction publique et à une concentration accrue sur les priorités du gouvernement », a-t-il souligné.

Le directeur général du DSPD, Alhagie Nyangado, a détaillé les fonctions essentielles du département consistant à donner de la visibilité aux questions prioritaires, à suivre les conclusions du gouvernement et fournir des conseils stratégiques en matière d'économie grâce à une coordination cohérente avec les secteurs afin de garantir une prise de décision sur le PND fondée sur des preuves factuelles.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIA/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon