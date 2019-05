La situation des migrants dans les centres d'hébergements à Tripoli au menu d'une réunion

19 Mai 2019

Tripoli, Libye, 19 mai (Infosplusgabon) - Le vice-ministre de l'Intérieur chargé de l'Immigration clandestine, Mohamed al-Cheibani, s'est entretenu, dimanche, avec l'Envoyée spéciale-adjointe du Secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires, Maria Ribeiro, sur la situation des migrants dans les centres d'hébergement à Tripoli où des combats se poursuivent depuis le 4 avril dans la périphérie de la ville.

Le Bureau d’information du ministère de l’Intérieur du Gouvernement d'union nationale a indiqué, dans un communiqué, que la réunion, qui s’est tenue au siège du ministère de l’Intérieur à Tripoli, a permis de discuter des derniers développements concernant la situation des migrants dans les centres d’hébergement et la manière de renforcer la coopération avec l'ONU dans les circonstances difficiles vécues par la capitale libyenne.

Le vice-ministre de l'Intérieur "a appelé les organisations concernées par le dossier des migrations à faire des efforts, à rester fermes, à prendre en compte les conditions humanitaires des migrants et à s'efforcer de réduire leurs souffrances", selon le communiqué.

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) a indiqué qu'environ 3.350 migrants et réfugiés sont toujours maintenus dans des centres de rétention près des zones de conflit à Tripoli.

On rappelle que quelque 650.000 migrants sont présents en Libye, dont plus de 5.000 dans des centres de rétention, selon des statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

La ville de Tripoli est le théâtre d'affrontements armés entre les forces de l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, ayant fait 454 morts et 2.154 blessés, dont 111 civils, en plus des 60.000 déplacés.

