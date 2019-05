L’Unesco célèbre, lundi à Paris, la Semaine africaine

19 Mai 2019

Paris, France, 19 mai (Infosplusgabon) – L'UNESCO célébrera, à partir de lundi à son siège dans la capitale française, l'édition 2019 de la Semaine africaine, au cours de laquelle divers événements culturels et scientifiques seront organisés sur le thème « Paix, innovation et développement durable en Afrique ».

La Semaine africaine, qui se déroulera du 20 au 24 mai, aura à son ouverture la présence d’Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, ainsi que les ambassadeurs auprès de l'UNESCO, différents dignitaires africains, représentants du monde des affaires et du monde universitaire et étudiants et accueillera un pôle d'innovation qui permettra à plusieurs inventeurs africains de présenter leurs projets à la pointe de la technologie.

Le thème retenu pour cette édition, ont indiqué les organisateurs de l’évènement, vise à travers les différentes activités au cours de la semaine à souligner la contribution de l’Afrique à la promotion de la paix et du développement durable en Afrique et au-delà de ses frontières ainsi que la capacité d’innovation de l’Afrique, notamment au seuil de la quatrième révolution industrielle avec l’avènement de l’Intelligence artificielle et d’autres nouvelles technologies.

Cet événement annuel, qui sera inauguré par Rachel Annick Ogoula Akiko, ambassadrice et déléguée permanente du Gabon auprès de l'UNESCO et présidente du Groupe africain de l'UNESCO, disposera également d’un « Coin des auteurs » pour une rencontre spéciale avec 40 auteurs représentant la nouvelle génération des plumes africaines et seront notamment projetés le film « La miséricorde de la jungle », primé de l'Etalon d'Or du dernier Fespaco, ainsi que plusieurs documentaires.

Il y aura au programme des activités une exposition d'art, des boutiques d'artisanat, une conférence sur le thème « l'innovation au service du développement durable en Afrique » et un gala artistique seront également au programme de cette semaine.

Les activités organisées pour cette édition contribueront également au thème 2019 de l'Union africaine (UA): « Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées dans leur propre pays en Afrique: vers des solutions durables aux déplacements forcés ».

Initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai, la Semaine africaine commémore la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Ethiopie sous le parrainage du négus Haïlé Sélassié.

Durant une semaine, le groupe Afrique de l’UNESCO composé de 54 États membres, à travers différentes activités et festivités, met en valeur la richesse du Patrimoine et de la diversité culturelle africaine et prône le rapprochement entre les peuples.

