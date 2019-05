La Guinée réagit aux lourdes sanctions de la CAF à son encontre

19 Mai 2019

Conakry, Guinée, 19 mai (Infosplusgabon) - La récente décision de la Confédération africaine de football (CAF) de disqualifier l'équipe cadette (U17) guinéenne de son titre de vice-champion d'Afrique "est erronée", selon les responsables du football guinéen qui ont interjeté appel.

La CAF a décidé d'infliger de lourdes sanctions à la Guinée à la suite d'une plainte déposée, lors de la récente CAN des U17 en Tanzanie, par le Sénégal qui avait dénoncé "une fraude" sur l'âge de deux joueurs guinéens qui ont participé à la totalité des matches jusqu'en finale, remportée par le Cameroun sur la Guinée.

La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) assure, dans un communiqué remis à la PANA, qu'elle a reçu notification, par la CAF, d'une décision du jury disciplinaire de l'instance de celle-ci qui a pris des sanctions sportives et économiques contre la Guinée.

L'instance dirigeante du football sénégalais affirme que la décision de la CAF n'a pas été prise sur la base des éléments dont elle dispose et qui établissent clairement le bon droit de celle-ci.

Elle assure qu'elle demeure extrêmement sereine quant au rétablissement, dans les plus brefs délais, de la vérité des faits et des résultats sportifs.

Elle ajoute que les passeports présentés pour la CAN U17 étaient corrects et établis à partir de documents d'actes de naissance légaux et de tests IRM, reconnus par les autorités.

La Fédération sénégalaise de football (FSF), dont l'équipe cadette avait été battue par la Guinée et qui a dénoncé la fraude sur l'âge de deux joueurs guinéens, avait saisi son homologue japonaise qui détenait des documents administratifs sur l'équipe guinéenne dans le cadre de l'organisation de la Coupe internationale des moins de 16 ans, jouée au Japon.

Les dirigeants sportifs guinéens balaient d'un revers de main les aveux de la fédération nippone de football, assurant que celle-ci ne détenait aucun passeport, ni de test IRM sur les joueurs guinéens.

En dépit des démentis et des protestations, la Guinée a été sommée de restituer les médailles, à verser à la CAF, sous forme d'amende, 100.000 dollars américains.

Aussi, elle ne fera plus partie des quatre équipes africaines (Cameroun, Nigeria, Angola) qui participeront, en novembre prochain, à la Coupe du monde de leur catégorie, au Brésil.

La Guinée ne participera pas aux deux prochaines éditions de la CAN U17 de la CAF. Les joueurs incriminés, Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Kéïta, sont interdits d'exercer toute activité liée, au football pour une période de deux ans.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIA/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon