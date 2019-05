Lancement à Paris d’un dispositif pour faciliter l'accès au crédit pour les TPE/PME d'Afrique et des Caraïbes

19 Mai 2019

Paris, France, 19 mai (Infosplusgabon) – Un mécanisme de garantie intitulé Euriz va proposer aux banques locales des garanties afin qu'elles puissent plus facilement accorder des prêts à des TPE/PME de la zone du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) particulièrement dans les pays fragiles, permettant ainsi aux institutions financières de couvrir partiellement leur risque de crédit, a été lancé jeudi dans la capitale française.

Euriz, d’un montant de 181 millions d'euros, mis en place par l'AFD et Proparco, avec le soutien de l'Union européenne et du Groupe ACP, s'inscrit dans le Thematic Blending Framework de l'Instrument de coopération au développement (DCI) de l'UE et du Fonds européen de développement, ont souligné les initiateurs de ce dispositif.

« Il s'intègre également dans l'initiative française Choose Africa en faveur des PME africaines. Il permettra de soutenir la création et le développement des PME à fort impact sur le développement et de favoriser la création d'emplois », ont-ils ajouté.

Ce nouveau dispositif permettra de couvrir jusqu'à 70% des prêts des banques locales accordés aux TPME actives dans des secteurs à fort impact social et sociétal et comprend en outre un volet de coopération technique qui permettra d'appuyer ces institutions partenaires pour servir au mieux ces entreprises.

Grâce à Euriz, plus de 6 200 TPME devraient bénéficier, dans les prochaines années, de prêts pour créer leur projet ou développer leur activité, dont 1 200 dans les pays fragiles et 5 000 entreprises à fort impact sur le développement.

