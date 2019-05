Les entreprises du Zimbabwe s'accordent sur un processus de stabilisation des prix dans le contexte de détérioration de l'économie

19 Mai 2019

Harare, Zimbabwe, 19 mai (Infosplusgabon) - Des organisations professionnelles du Zimbabwe ont convenu d'arrêter la détérioration économique et de stabiliser la situation, aggravée par les augmentations injustifiées des prix des produits de base en raison de la hausse des taux du marché parallèle des changes.

Les cours de change parallèles sur le marché des changes avaient bondi samedi de 30% pour atteindre un dollar américain, soit 6,5 dollars RTGS depuis le début de la semaine, les entreprises s'approvisionnant principalement sur ce marché pour importer des matières premières ou faire face à d'autres obligations extérieures.

En tant que telles, les entreprises ont inclus le coût d'acquisition de devises dans leurs biens et services, ce qui a entraîné une hausse des prix de 30% en moyenne, alors que les salaires restaient inchangés.

''Une réunion de haut niveau des organisations membres d'entreprises s'est tenue à la Confédération des industries du Zimbabwe (Confederation of Zimbabwe Industries, CZI) le 17 mai 2019. Des représentants d'organisations professionnelles, représentant les entreprises, les industries, le secteur de l'agriculture, des mines, des banques et du commerce de détail étaient présents.

"Le but de la réunion était de recevoir un rapport des économistes sur le marché interbancaire et de discuter de la manière dont les entreprises pouvaient travailler ensemble pour jouer leur rôle dans la stabilisation de l’économie au lieu de travailler en vase clos. La Commission de la compétitivité nationale était également représentée'', a indiqué le communiqué du président de la CZI, Sifelani Jabangwe.

‘’Les participants d’affaires ont convenu d’un processus urgent à mettre en œuvre collectivement par les entreprises, le gouvernement et les syndicats. Ce processus devrait donner lieu à des interventions visant à enrayer le déclin et à stabiliser la situation à court terme, dans la mesure où il impliquera tous les agents économiques.

‘’Le processus aboutira à un modèle qui pourra être utilisé pour rétablir l'équilibre entre la fixation des prix de divers produits et la rémunération de la main-d'œuvre. Le modèle permettra d’identifier les normes de comportement discipliné auxquelles nous devons adhérer en tant qu'entreprise, syndicats et gouvernement afin de parvenir à la croissance économique et à la stabilité".

Les prix élevés continuent de laisser le Zimbabwe dans un mode hyper-inflationniste.

Comme indiqué précédemment, le taux d’inflation officiel en glissement annuel à la fin du mois dernier a augmenté de neuf points de pourcentage pour atteindre 75,86%, en raison de hausses injustifiées des prix, contre 66,8% en mars.

Mais, en utilisant l'ancien calcul de détermination du taux d'inflation annuel en place avant mars, le taux d'inflation annuel officiel d'avril 2019 serait de 175,326%, contre 166% en mars.

Il s'agit du deuxième taux d'inflation le plus élevé au monde après le Venezuela.

La raison pour laquelle les entreprises s’approvisionnent en devises étrangères sur le marché parallèle est principalement due à son indisponibilité sur le marché officiel des changes interbancaires.

Par exemple, le fabricant de boissons Delta Corporation Limited a déclaré à la PANA que le marché interbancaire des changes n’avait pas réussi à leur fournir suffisamment de devises étrangères à un moment où la société avait besoin d’environ sept millions de dollars américains par mois pour l’importation de matières premières.

Delta est la plus grande société du Zimbabwe par la capitalisation boursière de la principale bourse.

Le marché des changes interbancaire a été introduit en février et visait à réduire la demande de devises étrangères dans le pays.

Toutefois, en raison des faibles taux de change avec les taux actuels se chiffrant à un dollar américain, soit 3,52 dollars de RTK, comparés au marché parallèle des changes, le nombre d'acheteurs est supérieur à celui des vendeurs de devises.

En tant que tel, le dollar RTGS, également introduit en février en tant que monnaie locale, continue de se dévaluer, la génération de devises étrangères restant faible.

Cette dévaluation des dollars RTGS a pour effet de réduire de cinq fois moins les salaires alors que les salaires restent stagnants alors que les prix des biens ou des services de base augmentent.

La banque centrale a annoncé, samedi, que le gouvernement utiliserait une facilité de 500 millions de dollars lundi pour approvisionner le marché du change interbancaire et répondre aux exigences de paiement en devises des entreprises et des particuliers.

''Ce montant contribuera, dans une large mesure, à stabiliser les taux de change et les prix des biens et services dans l'économie'', a déclaré le gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe (RBZ), John Mangudya.

Ces fonds proviendraient d’une banque panafricaine régionale dont le nom n’a pas été cité, a révélé par Mangudya.

Dans son discours sur l'état de l'économie, le ministre des Finances, Mthuli Ncube, a déclaré, mercredi qu'il y avait environ 800 millions de dollars en comptes nostro et qu'il fallait s'assurer de peaufiner le marché…

''… Afin que ces fonds puissent être libérés sur le marché et que tout le monde puisse accéder aux devises par l'intermédiaire du marché interbancaire''.

Jabangwe a déclaré que le processus convenu par les entreprises serait ensuite intégré dans le processus du TNF (Forum de négociation tripartite) une fois que le projet de loi sur le TNF aurait été adopté.

Le projet de loi TNF fournira une plateforme d’engagement, de négociation et de consultation sur des questions d’intérêt commun en matière de politique sociale et économique.

''Les entreprises demandent donc aux agents économiques de faire preuve de retenue, la panique et la spéculation exacerbant l’état de l’économie. Les entreprises ont confiance dans la capacité des acteurs locaux à stabiliser la situation aussi longtemps que nous travaillons ensemble avec l'urgence requise pour trouver une solution locale'', a déclaré Jabangwe.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIA/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon