Tunisie: hausse notables des entrées et des recettes touristiques

19 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 19 mai (Infosplusgabon) - Au cours des premiers mois de l’année en cours, le tourisme tunisien a confirmé sa tendance haussière.

Selon les dernières statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le total des arrivées aux frontières enregistrées du 1er janvier au 10 mai 2018, s’est élevé à 2,4 millions de touristes, en augmentation de 14,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Quant aux recettes touristiques, elles ont progressé de 37,7%, à 1,2 milliard de dinars. Cependant en devises étrangères, l’amélioration des revenus du tourisme est atténuée à + 19,4%, soit 363,5 millions de dollars et à +10,6%, soit 411,6 millions d’euros.

Les Maghrébins restent en première position au niveau des arrivées aux frontières, soit 1,4 million de touristes, en hausse de 12,5%. L’engouement des Algériens ne se dément pas pour la Tunisie, ils sont 776 073, à avoir visité le pays, depuis le début de l’année (+12,5%). En 2018, le nombre des touristes algériens avait atteint 2,7 millions, dont 25% ont résidé dans des unités hôtelières et le reste ont choisi les locations familiales. Ils sont suivis par les Libyens (642 800 personnes, +19,9%) .

Signal particulièrement positif qui illustre la reprise du secteur touristique après la chute engendrée par les attentats terroristes de 2015 qui ont fait plus de 60 morts parmi les touristes étrangers, les entrées des Européens ont cru depuis le début de 2018, de 22,2%, à 512 775 touristes. Les Français viennent en première position (plus de 244 000 touristes, en progression de 19%). L’objectif des responsables du secteur étant d’atteindre le million de touristes français, d’ici la fin de l’année en cours.

Viennent ensuite les Allemands ( 543 000 visiteurs, en hausse de 23%). “La Tunisie vise à accueillir 400 mille touristes allemands au cours de cette année et ambitionne d’élever ce nombre à un million de visiteurs au cours des prochaines années”, prévoit le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Les arrivées des autres nationalités européennes ont atteint 214 300 mille personnes, en augmentation de 25,8%.

Les Tunisiens résidant à l’étranger sont 409 700 mille à venir en Tunisie (+2,6%), alors que les Chinois progressent de 11,8%, à 129 000 mille touristes.

Les nuitées touristiques globales au 30 avril 2019 se sont montées à 4,8 millions en progression de 17,1%, avec des nuitées des non-résidents de 3,3 millions (+26,5%) et celles des résidents de 1,5 million (+0,6%).

La région touristique de Djerba-Zarzis remporte la palme des meilleures nuitées (1,1 million, +19,1%), suivie par Sousse (938 000, +21,8%), Yasmine-Hammamet (639 800, +20,4%), Tunis-Côtes de Carthage , Nabeul-Hammamet et Monastir-Skanès.

La Tunisie table sur neuf millions de touristes en 2019, contre huit millions visiteurs en 2018.

Secteur clé de l’économie tunisienne dont il est le premier pourvoyeur en devises fortes, le tourisme contribue à 10% du PIB et procure plus de 400 000 emplois directs et indirects, selon le ministre René Trabelsi.

