Les partenariats public-privé pour les services de santé universels ne se traduisent pas par un accès accru pour les pauvres en Ouganda (Etude)

19 Mai 2019

Kampala, Ouganda, 19 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement ougandais a opté pour les partenariats public-privé (PPP) comme moyen de parvenir à un accès universel aux services de santé pour ses 40 millions d'habitants.

Cependant, une nouvelle étude montre que le recours aux PPP ne s'est pas encore traduit par un accès accru aux services de santé ni par un traitement équitable pour les populations démunies vivant dans ce pays.

L’Initiative pour les droits économiques et sociaux (ISER), une organisation non gouvernementale, a mené une étude pour déterminer si les politiques en matière de santé, de finance et de développement se traduisent par une offre de services qui garantisse les droits des populations vulnérables ougandaises.

Les résultats sont résumés dans un rapport intitulé «Réaliser l’équité en santé: les partenariats public-privé sont-ils la solution?

«Rien ne prouve que le renforcement du secteur privé se traduise par de meilleurs résultats en matière de santé pour les communautés pauvres et rurales. Au contraire, il a été prouvé que les structures privées à but lucratif n’offrent pas de meilleurs résultats pour la santé des pauvres et exacerbent les inégalités, permettant ainsi aux riches d'accéder à de meilleurs soins de santé au détriment des pauvres », indique le rapport.

«Cette étude a révélé que l'utilisation de PPP pouvait créer un écart croissant entre les nantis et les démunis et elle dément les hypothèses selon lesquelles le secteur privé est plus efficace, rentable et que son implication aura un effet corrélatif positif sur les résultats pour la santé », a-t-il ajouté.

Le rapport note que le gouvernement a consacré, au cours de la dernière décennie, environ 7 à 9% du budget à la fourniture de services de santé, ce qui est nettement en deçà des 15% auxquels les pays de l'Union africaine se sont engagés dans la Déclaration d'Abuja.

Il plaide pour une augmentation des dépenses dans le secteur, car les pauvres sont plus susceptibles d'utiliser les services médicaux gratuits. Cela fait des investissements dans la santé un moyen important de redistribuer les revenus.

Le rapport note que le gouvernement n'a pas respecté son engagement à fournir des soins de santé aux pauvres, en particulier ceux qui vivent dans des zones isolées.

«Au lieu de cela, il (gouvernement) s'appuie principalement sur des donateurs privés et des structures confessionnelles privées à but non lucratif pour fournir des services essentiels. Parfois, le gouvernement fournit des fonds importants à ces dernières pour desservir une région au lieu de créer des installations publiques », indique le rapport.

L'Ouganda a enregistré des améliorations dans la fourniture de certains services de santé, avec des évolutions positives pour certains indicateurs, tandis que d'autres restent un défi.

Par exemple, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est passé de 109 à 53 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 2006 et 2016, une évolution dont le gouvernement est fier, mais les décès maternels stagnent à 336 décès pour 100 000 naissances vivantes, un taux qui fait partie des plus élevés au monde.

