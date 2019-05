Fin d'une visite de Ghassan Salamé aux USA destinée à trouver un appui pour mettre fin à mettre fin à la crise

19 Mai 2019

Tripoli, Libye 19 mai (Infosplusgabon) - Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a conclu, samedi, une visite de trois jours à Washington, s'inscrivant dans le cadre de ses efforts intenses pour rétablir une position internationale unifiée sur la Libye afin de mettre fin à la crise actuelle.

Au cours de cette visite, M. Salamé s'est entretenu avec de hauts responsables de l'administration et du Congrès des États-unis, a indiqué, un tweet publié par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

On rappelle que les Etats-unis ont adopté une position ambiguë à l'égard de la crise actuelle en Libye alors que le Président Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec le chef de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Hafter, discutant avec lui de la sécurisation des sites de pétrole et de la lutte contre le terrorisme, le secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, a eu une attitude plus nuancée réclamant le retrait des troupes de Hafter.

Avant sa visite à Washington, M. Salamé a effectué une tournée européenne où il a exposé devant le Conseil des ministres de l'Union européenne la situation prévalant en Libye avant de rencontrer un certain nombre de chefs de gouvernement européens pour les inciter à adopter une position unifiée sur la crise actuelle en Libye.

Les affrontements armés, qui se poursuivent depuis le 4 avril près de Tripoli, ont fait, jusqu'à présent, 454 morts, 2.154 blessés et plus de 60.000 déplacés, selon les Nations unies, qui affirment que les civils subissent de plein fouet cette guerre avec des difficultés de plus en plus grandissantes d'accès aux services sociaux de base comme l'eau, l'électricité et la nourriture ainsi que les soins.

