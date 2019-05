Rahimo FC champion national de 1ère division de football au Burkina Faso

19 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 19 mai (Infosplusgabon) - Rahimo FC a été sacré, samedi, champion du football de 1ère division au Burkina Faso en battant le RCK (2-1), alors que son poursuivant immédiat, Salitas FC, a fait jeu égal (0-0) contre l’USFA.

L’Usco de Banfora, qui s’est incliné (0-1) contre l’USO, cumule 34 pts (-16) et est relégué en deuxième division de même que l’AJEB battu par l’AS police (0-2) 19 pts (-32).

Voici les résultats de la 30ème et dernière journée:

Rck-RAHIMO 1-2

Salitas -Usfa 0-0

Efo-Asfa-Y 1-0

Usco-Uso 0-1

Asfb-Aseck 2-2

Ajeb-As Police 0-2

Majestic-Rcb 4-0

As Douanes-As Sonabel 1-1.

Le classement:

1er RAHIMO 57 pts( +17), 2e Salitas. 55 pts (+19), 3e Usfa 48 pts (+9), 4e Rck 45 pts (+8), 4e ex ASECK 45 pts (+8), 6e Majestic 43 pts (+4), 7e As Sonabel 43 pts (+3), 8e Rcb 40 pts (+2), 9e As Douanes 38 pts (-2), 10e Asfa-Y 37 pts (+0), 11e Asfb 37 pts (-2), 12e Uso 35 pts(-12), 13e Efo 34 pts (+0), 14e As Police 34 pts (-7), 15e Usco 34 pts (-16) relégué en D2, 16e AJEB 19 pts (-32) relégué en D2.

