Burkina : les attaques terroristes pourraient semer les germes d’une guerre civile, alerte une organisation de défense des droits de l’Homme

19 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 19 mai (Infosplusgabon) - Le mouvement burkinabè des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP) a appelé, dans une déclaration, les autorités à endiguer les attaques terroristes qui "pourraient semer les germes d’une guerre civile" dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

"Il est plus qu’urgent qu’avec le concours de tous, nous mettions un terme à cette spirale horrible. L’urgence est d’autant plus grande que ces attaques pourraient semer des germes de guerre civile, certaines d’entre elles ayant déjà constitué des éléments déclencheurs d’affrontements meurtriers entre communautés", a écrit le MBDHP notant les cas de Yirgou et d’Arbinda où des centaines de personnes ont été tuées, avec des blessés et des milliers de déplacés.

" Le MBDHP suit, avec une profonde tristesse et un sentiment d’inquiétude et de désolation, l’évolution de la situation sécuritaire dans notre pays", a souligné l’ONG pour qui, malgré l’engagement des forces de défense et de sécurité (FDS) sur le terrain, on assiste à une intensification des attaques terroristes à travers des assassinats ciblés de personnes, des embuscades et l’utilisation d’engins explosifs improvisés contre des patrouilles et des positions des FDS, des exécutions d’autorités coutumières et religieuses ainsi que de fidèles de diverses confessions (musulmans, catholiques, protestants), des assassinats d’enseignants, des enlèvements de personnes, des menaces, contraignant à des fermetures d’écoles et d’infrastructures socio-sanitaires, etc.

Le MBDHP a indiqué que malgré le contexte sécuritaire difficile, le respect des droits humains et des règles de l’Etat de droit constitue le préalable indispensable au renforcement de la cohésion sociale et à une victoire possible contre le terrorisme.

Le Mouvement "condamne fermement la barbarie sans nom des forces terroristes, ainsi que leurs vaines tentatives d’insémination de germes de guerres intercommunautaires et interreligieuses au Burkina Faso" et invite instamment le gouvernement à assumer en toute responsabilité sa mission régalienne de sécurisation de l’ensemble du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens.

Il a appelé le gouvernement à asseoir une stratégie de lutte antiterroriste qui favorise une large adhésion et une implication effective et efficiente des populations sur l’ensemble du territoire national.

