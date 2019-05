L’Ivoirien Nicolas Pépé, lauréat du Prix Marc-Vivien Foé

19 Mai 2019

Dakar, Sénégal, 19 mai (Infosplusgabon) - L’attaquant international ivoirien de Lille, Nicolas Pépé, a été élu meilleur footballeur africain du championnat de France de L1 devant le Tunisien de Saint-Etienne Wahbi Khazri et le Sénégalais de Rennes Ismaïla Sarr.

Avec 379 points, l’Ivoirien a nettement remporté le vote organisé par Radio France internationale (RFI) et France 24. Il devance largement le Tunisien (140 points), deuxième pour la deuxième fois consécutive, et le Sénégalais (48 points) et succède du coup au Camerounais Karl Toko Ekambi.

Auteur de 22 buts et de 11 passes décisives cette saison, Nicolas Pépé partait avec la faveur des pronostics. Il devient ainsi le troisième ivoirien après Gervinho (en 2010 et en 2011) et Jean Michael Seri (2017) à remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football français dédiée aux joueurs africains. Il est également le quatrième joueur du LOSC à décrocher la distinction après donc son compatriote Gervinho, le portier nigérian Vincent Enyeama (2014) et l’attaquant marocain Sofiane Boufal (2016).

On rappelle que ce prix institué depuis 2009 porte depuis 2011 le nom de l’international camerounais de football, Marc-Vivien Foé, double champion d’Afrique avec les « Lions indomptables » en 2000 et en 2002, décédé à 28 ans, le 26 juin 2003 à Lyon, en pleine demi-finale Cameroun – Colombie, de la Coupe des confédérations.

