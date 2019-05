RD Congo : Le Président Tshisekedi exprime ses vœux de travailler avec les partenaires de l’UE

18 Mai 2019

Kinshasa, RD Congo, 18 mai (Infosplusgabon) - Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa volonté de travailler avec les partenaires de l’Union européenne (UE) pour la reconstruction de la RD Congo, au cours d’un dejeûner, samedi à Kinshasa, et auquel ont pris part les ambassadeurs de l’UE et celui du Canada accrédités en RD Congo.

Le Président Tshisekedi a, à cette occasion, lancé un appel aux partenaires de l'Union européenne afin qu'ils puissent aider à la reconstruction de la RDC, particulièrement dans l'économie de transformation qui, selon lui, implique d'énormes besoins en énergie et demande beaucoup d'investissements.

Le chef de l’Etat congolais qui a évoqué des sujets traduisant sa détermination à y trouver des solutions au cours de son mandat, a réitéré ses priorités, notamment sur le social, la sécurité et le climat des affaires, avant de manifester son désir de parvenir à une détente avec l'Europe après une période de tension entre son pays et les partenaires occidentaux.

Il est également revenu sur sa promesse de mettre le Congolais au centre de ses préoccupations, avant de relever les problématiques liées à l'accès à l'éducation et à la santé, ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté et à l'instauration d'un État de droit.

Concernant la sécurité, le Président Félix Antoine Tshisekedi a exprimé sa détermination de régler cette situation, particulièrement dans l'Est de la RD Congo où sévissent des groupes armés. A ce propos, il a indiqué qu’il compte travailler ensemble avec les partenaires, dans le but de bouter dehors lesdits groupes armés et ainsi restaurer l'autorité de l'Etat.

Parlant de l'environnement, le chef de l'Etat congolais a fait part du potentiel de la RDC en biodiversité, secteur pour lequel la RDC, un des poumons du monde doit, selon lui, avoir droit au chapitre dans les débats internationaux.

Il a également saisi cette opportunité pour rappeler les actions qu’il a menées depuis qu'il est aux affaires. Il s'agit, entre autres, de la décrispation politique, l'accès des tous les acteurs politiques aux médias officiels, ainsi que la fermeture des cachots où se commettaient des graves entraves aux droits et libertés des citoyens.

