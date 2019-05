Libye : Les efforts pour mettre fin aux combats à Tripoli et les divisions au sein du Parlement à la Une des journaux

18 Mai 2019

Tripoli, Libye, 18 mai (Infosplusgabon) - Les affrontements armés qui se déroulent dans la périphérie de Tripoli depuis plus d'un mois opposant les forces de l'Armée nationale libyenne basée à l'Est aux troupes loyales au gouvernement d'union nationale installées dans la capitale libyenne, continuent à occuper le devant de l'actualité dans le pays et les titres des journaux qui se sont focalisés sur les efforts menés au niveau international pour mettre fin aux combats et revenir au processus politique.

La presse de cette semaine s'est intéressée aussi à la tenue de réunions de députés du Parlement à Tripoli y voyant une nouvelle scission des institutions de l'Etat libyen, un phénomène qui s'est accentué depuis 2014 dans le pays.

Le journal Al-Wassat a indiqué que les appels internationaux et européens visant, en particulier, à mettre fin à la guerre dans les faubourgs de Tripoli, suite à l'offensive lancée depuis le 4 avril par les forces du commandant général de l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Hafter pour prendre le contrôle de la capitale, se sont multipliés à raison du lourd bilan des affrontements avec et les forces du gouvernement d'union nationale faisant de centaines de morts, et plus de 2.000 blessés et 60.000 familles déplacées de régions proches des foyers de combats.

Sous le titre "la décision d'arrêter la guerre de la capitale entre dans la cuisine politique internationale", Al-Wassat a écrit que la France a réitéré son appel à un cessez-le-feu et exhorté les parties au conflit à se conformer aux résultats des réunions de Paris, de Palerme et d'Abou Dhabi, soulignant sa position selon laquelle "la solution politique se fera uniquement sous les auspices de l'ONU ce qui pourra mettre fin au conflit en Libye".

Pour l'hebdomadaire libyen paraissant au Caire, en Egypte, l'évolution remarquable de la position européenne est le résultat de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, consacrée au débat sur l'évolution du dossier libyen par le biais de leur déclaration finale, dans laquelle ils ont souligné que "l'attaque militaire lancée par les forces du commandement général à Tripoli et l'escalade ultérieure de la capitale et de ses banlieues constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales et augmente la vulnérabilité de la stabilité de la Libye".

Le journal ajoute qu'au milieu de ce mouvement européen en faveur d'un cessez-le-feu dans la guerre de la capitale, Tripoli, les observateurs de la question libyenne s'interrogent, sur la manière dont va être prise la décision contraignante d'un cessez-le-feu, le degré d'acceptation des deux parties d'une décision rejetant toute condition préalable.

Le mécanisme qui assurera la mise en œuvre de la résolution de cessez-le-feu, à un moment où chaque partie cherche à renforcer sa position sur le terrain avant de prendre une telle décision et sur quelle base pour les parties à la crise vont l'accepter, est-ce les arrangements de Paris, Palerme ou Abu Dhabi, ont figuré parmi les interrogations de ces mêmes observateurs, selon le journal.

S'intéressant à l'évolution sur le terrain dans la capitale libyenne, le journal Afrigatenews a, de son côté, indiqué que la situation reste figée alors que les opérations militaires se poursuivaient depuis plus d'un mois entre l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Hafter et les forces fidèles au gouvernement d'union nationale, dans le cadre de la bataille "Al-Karama" lancée par l'Armée visant à libérer la capitale et à expulser les milices.

Le journal électronique a indiqué que les différents fronts de combat dans les faubourgs de la capitale Tripoli ont été le théâtre de violents affrontements avec des armes lourdes et moyennes avec une progression continue de l'armée libyenne.

Le journal a ajouté que les efforts internationaux se poursuivent dans le but de mettre un terme à la guerre dans la capitale libyenne, vu que le Premier ministre italien, Giuseppe Conte a rencontré à Rome le commandant général libyen, Khalifa Hafter, exprimant s’inquiéter de l’évolution de la situation en Libye.

Le journal Al-Wassat a, par ailleurs, accordé une couverture à la nouvelle division qui fait rage sur la scène politique dans le pays, s'ajoutant à la série de divisions qui sévissent dans les institutions de l'Etat libyen depuis 2014, mais cette fois à la Chambre des représentants (Parlement), où le spectre de la division plane après la tenue par plusieurs députés de sessions pendant plénière dans la capitale Tripoli.

Dans un article intitulé "Entre Tobrouk et Tripoli, la division pourchasse la Chambre des représentants (Parlement)", le journal a indiqué que les députés ont condamné l’opération militaire lancée par l’armée nationale dirigée par le maréchal Khalifa Hafter à Tripoli.

Le journal a écrit que la Chambre des représentants à Tobrouk a décidé de constituer un comité chargé d’étudier "la destitution des députés assermentés et absents des sessions", en allusion aux députés qui boycottent le Conseil.

Selon des observateurs, cette évolution dangereuse est l’une des conséquences graves de la guerre dans la capitale, Tripoli, entre l’armée nationale dirigée par Khalifa Hafter et le gouvernement de réconciliation nationale dirigé par Fayez Al-Sarraj, et d’autre part, les membres de la Chambre des représentants dénotant la division des députés à l'égard des mouvements des forces armées vers Tripoli.

Le journal a indiqué que les divisions au sein du Parlement est un nouveau épisode d'une série de crises qui ont affecté les conseils élus du pays depuis le Congrès général national (CGN-Assemblée sortante).

La Chambre des représentants est composée de 188 membres tandis que la loi stipule que le quorum pour tenir des réunions et prendre des décisions nécessite 120 voix, mais un grand nombre de députés boycottant les réunions, a contraint la présidence à modifier la loi fondamentale pour fixer à 90 députés le seuil du quorum de ses réunions.

