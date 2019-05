Sao Tomé et Principe : L’équipage d'un navire naufragé à São Tomé en détention préventive

18 Mai 2019

Sao Tomé, Sao Tomé et Principe, 18 mai (Infosplusgabon) - Un tribunal de Sao Tomé et Principe a ordonné la détention provisoire de trois membres de l'équipage du navire Anfitriti, qui a coulé, le 25 avril dernier, faisant huit morts et neuf disparus, a-t-on appris, vendredi, de source judiciaire à Sao Tomé.

Sur les 10 prévenus inculpés d'homicide involontaire, le juge d'instruction a ordonné la détention provisoire, le jeudi soir, pour le commandant, le vice-commandant et le directeur commercial.

Les trois hauts responsables de l'Institut portuaire maritime (IMP), à savoir le directeur général, Aleris Frank, le directeur technique, Hamilton Barbosa, et l'inspecteur Liberto Norbre de Carvalho, ont été mis en liberté provisoire sous caution.

Mais pour l'avocat de la défense, le juge d'instruction s'est fondé sur des " hypothèses erronées ", qui n'étaient pas conformes à la loi, arguant que la mesure de contrainte leur avait été appliquée lors du premier interrogatoire.

L'Anfitriti a coulé au large de l'île de Principe, où le navire s'est écrasé sur un rocher de l'îlot Bonne de Joker, en raison des fortes vagues qui ont entraîné le bateau, selon un rapport de la marine portugaise.

Après l'accident, 55 personnes ont été sauvées, neuf sont toujours portées disparues, sur un bateau reliant les îles depuis 2015.

