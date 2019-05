La pollution par les plastiques et ses nombreux effets secondaires sur l'écosystème au Botswana (Dossier)

18 Mai 2019

Gaborone, Botswana, 18 mai (Infosplusgabon) - Outre la préservation d'une riche diversité d'écosystèmes naturels, les ressources en eau du Botswana sont indispensables pour répondre aux besoins fondamentaux liés à l'approvisionnement en eau pour les besoins domestiques, industriels et la vie sauvage.

L’humanité s’est cependant avérée être son propre ennemi.

L’humanité détruit les ressources en eau indispensables, détruisant de nombreuses autres espèces animales vivant dans l’eau et dans les zones humides.

La faune et la flore, les animaux, les oiseaux et de nombreuses autres espèces souffrent tous du déversement de débris de béton de construction et de plastique ainsi que de sacs en plastique.

Les sacs en plastique qui se retrouvent dans les barrages et les lacs emprisonnent généralement les poissons, les grenouilles entre autres êtres vivants, entraînant leur mort prématurée.

Le plastique réduit la valeur esthétique de l'environnement, car ces objets plastiques sont suspendus aux arbres et sont généralement répandus dans l'environnement. Certaines espèces d'oiseaux meurent après avoir été fait prisonniers par le plastique.

Le déversement de débris de béton a changé ou altéré les voies d’eau. Le plastique, en particulier les sacs en plastique émis des magasins, outre le fait de piéger ou de capturer les poissons et les oiseaux, est dangereux pour l’écosystème.

Le plastique n'est pas biodégradable et par conséquent, une fois déposé dans le sol, il persiste dans l'environnement pendant une longue période.

Le plastique a des effets néfastes sur la santé humaine et animale en raison de son caractère imperméable; il sert de lieu de reproduction pour les moustiques entre autres vermines. Les animaux domestiques tels que les chèvres et les bovins se nourrissent également de plastique et perturbent le processus de digestion, provoquant des ballonnements et une mort prématurée des animaux.

Le ministère de l'Environnement, de la Conservation des ressources naturelles et du Tourisme du Botswana a tenté à plusieurs reprises de gérer ou de contrôler la prolifération des sacs en plastique dans l'environnement au moyen de diverses stratégies telles que l'éducation du public et la sensibilisation à l'utilisation appropriée des sacs en plastique, le recyclage et la minimisation de ses déchets.

Le stress hydrique dû à la modification ou à la modification des cours d'eau et au changement climatique a contraint les animaux sauvages à se rapprocher de l'homme à la recherche d'eau.

''Depuis 2009, 39 éléphants ont tué 39 personnes. De ce chiffre, pas moins de 14 personnes ont été tuées par des éléphants depuis l'année dernière (2018) et des destructions ont été infligées à leurs moyens de subsistance, à leur bétail et à leurs fermes communales'', a déclaré Felix Monggae, secrétaire permanent adjoint chargé des ressources naturelles au ministère botswanais de l’Environnement, de la Conservation des ressources naturelles et du Tourisme.

En outre, M. Monggae a déclaré que l'interdiction de la chasse avait des effets négatifs, augmentant la population d'animaux sauvages, en particulier les éléphants. Il a indiqué que le gouvernement du Botswana dépensait des millions de dollars en indemnisation pour les dommages causés par des animaux sauvages.

''Le dédommagement est passée de 4 millions à 21 millions de pesos par an. Les éléphants quittent également leur aire de répartition désignée pour se rendre dans des établissements humains, parfois dans des villes. Un éléphant en divagation a été trouvé dans la capitale, Gaborone, dans la banlieue de Phakalane. Les moyens de subsistance en milieu rural sont menacés, ce qui entraîne de fréquentes plaintes de la part des communautés et oblige l'Etat à dépenser davantage pour résoudre le conflit entre l'homme et la faune sauvage'', a déclaré le secrétaire permanent adjoint.

Cependant, on attribue en grande partie l’abattage de la population d’éléphants, qui aurait atteint une magnitude de 130 000 au Botswana sur une population totale de 415 000 éléphants d’Afrique. Le changement climatique, l’altération ou le changement des cours d’eau provoqués par le déversement de déchets sous forme de débris et de plastique auraient pour effet de couper certaines sources d’eau dans la nature, ne laissant que les sources d’eau dans les établissements humains.

On dit également que l'éléphant sent toute convergence de menace et se rapproche donc de la colonie humaine pour chercher refuge auprès des braconniers et pour chercher le bien nécessaire, l'eau.

On indique que l'industrie du plastique au Botswana emploie de nombreuses personnes qui resteront sans emploi; le gouvernement a donc suspendu sa décision jusqu'à ce que des solutions soient trouvées pour créer des emplois dans l'industrie du plastique.

Le Rwanda et le Kenya ont déjà mis en œuvre l'interdiction frappant le plastique et le Botswana se joindra bientôt à eux ainsi qu'à plusieurs autres pays et villes du monde qui se sont tournés vers l'interdiction de l'utilisation de plastique comme mesure de prévention de la pollution.

