Visite du président du FIDA en Tanzanie

18 Mai 2019

Paris, France, 18 mai (Infosplusgabon) – Le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gilbert F. Houngbo, se rendra en Tanzanie dimanche pour une visite de trois jours au cours de laquelle il va rencontrer le chef de l’Etat tanzanien, John Pombe Joseph Magufuli.

Le président du FIDA va s'entretenir également avec des fonctionnaires de haut rang des investissements destinés à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à créer de l’emploi pour les jeunes ruraux et à endiguer la pauvreté dans ce pays.

Le séjour du président du FIDA, qui se déroulera du 19 au 21 mai, mettra l’accent sur l'importance du rôle joué par les petits exploitants agricoles dans la sécurité alimentaire en Tanzanie, les difficultés qu'entraînent les changements climatiques, les possibilités qu'offre l’agriculture à la jeunesse rurale et la nécessité d’accroître les investissements si l'on veut faire de l’agriculture un secteur à forte productivité et compétitivité, a indiqué l’agence onusienne dans un communiqué de presse.

Gilbert F. Houngbo se rendra également sur le terrain pour constater les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’appui à l’infrastructure de commercialisation, à l’ajout de valeur et à la finance rurale, financé par le FIDA.

Le Programme d’appui à l’infrastructure de commercialisation, d’un montant d’environ 170 millions dollars, est en œuvre dans les 26 régions du continent et de Zanzibar, couvrant 141 districts ruraux, et a contribué à améliorer l’accès des petits exploitants aux marchés et à des services financiers durables, selon le Fonds international de développement agricole.

Depuis 1978, le FIDA, institution financière internationale et organisme spécialisé des Nations Unies, a souligné qu’il a participé au financement de 15 programmes et projets de développement en Tanzanie, en investissant 363,48 millions de dollars sur un coût total de 839,59 millions de dollars, qui ont bénéficié directement à près de 4 millions de ménages ruraux.

FIN/INFOSPLUSGABON/TYU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon