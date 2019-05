Le vice-président du Zimbabwe appelle à une stratégie pour attirer plus de touristes et d'investissements

18 Mai 2019

Harare, Zimbabwe, 18 mai (Infosplusgabon) - Le vice-président du Zimbabwe, Kembo Mohadi, a plaidé vendredi pour une image forte de la destination, le Zimbabwe, afin d’attirer un nombre accru de touristes étrangers et d’investissements étrangers directs.

Dans son discours liminaire prononcé vendredi au Zimbabwe China Business Forum, M. Mohadi a déclaré que le Zimbabwe était doté de ressources uniques dans tous les secteurs.

''En tant que Zimbabwéens, nous avons un intellect élevé, nous sommes résilients et avons une grande éthique de travail identique à nous. Ces attributs uniques témoignent de notre débrouillardise et de la garantie de notre potentiel de croissance économique ainsi que du retour significatif de votre investissement'', a-t-il déclaré.

La destination Zimbabwe est l'un des sept piliers du plan stratégique national pour le secteur du tourisme de 2018 relevant du ministère de l'Environnement, du Tourisme et de l'Hôtellerie.

Les autres sont la durabilité environnementale, le développement de produits, le marketing efficace, la facilitation et l'accès, les technologies de communication et de l'information et le développement du capital humain.

Pour améliorer l'image de la destination, le Ministère de l’Environnement, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière cherchera activement à promouvoir le Zimbabwe en tant que destination touristique.

Cela vient du fait que le Zimbabwe est largement perçu comme un Etat paria en raison des violations flagrantes des droits de l'homme observées dans le pays, notamment les manifestations du 1er août 2018 et de janvier 2019, qui ont fait 23 morts, selon les statistiques officielles.

Malgré cela, les arrivées de touristes au Zimbabwe ont atteint 2 579 974 en 2018, soit une augmentation de 6% par rapport aux 2 422 930 touristes enregistrés en 2017.

Le vice-président du Zimbabwe a déclaré que la stratégie de marque de la destination était un domaine prioritaire stratégique étant donné que le Zimbabwe ne pouvait pas se faire connaître.

''Nous devons partager notre propre récit en travaillant avec des partenaires amicaux et stratégiques tels que Touchroad. Le Zimbabwe n'est qu'un joyau, un géant qui se réveille, une destination de tourisme et d'investissement sûre et sécurisée'', a-t-il déclaré.

M. Mohadi s'exprimait en reconnaissance d'un partenariat stratégique entre le gouvernement du Zimbabwe et Touchroad, une société chinoise de tourisme, afin d'accroître la visibilité du Zimbabwe en tant que destination en Chine.

Un forum commercial sino-zimbabwéen doit se tenir samedi, au cours duquel les habitants pourront discuter de contrats commerciaux avec le groupe chinois en visite dans le pays. Par la suite, le groupe aura l’occasion de visiter différentes attractions touristiques, notamment le monument du Grand Zimbabwe et les chutes Victoria.

