La Guinée épinglée par la CAF pour fraude sur l’âge, le Sénégal récupère sa place au Mondial U17

18 Mai 2019

Dakar, Sénégal, 18 mai (Infosplusgabon) - L’affaire de la fraude sur l’âge de deux joueurs guinéens lors de la CAN U17 disputée le mois passé en Tanzanie a pris une nouvelle tournure: la Guinée-Conakry épinglée par la CAF pour fraude sur l’âge, le Sénégal récupère sa place au Mondial U17.

Selon le journal sénégalais Sud Quotidien confirmé plus tard par la CAF elle-même, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a finalement reconnu, sur la base de documents fournis par la fédération japonaise de football, que la Guinée avait trafiqué l’âge des joueurs Aboubacar Conté et Ahmed T. Keïta.

On rappelle que suite à sa défaite (1– 2) lors de la 2ème journée du Groupe B, le Sénégal avait déposé une réclamation contre ces deux joueurs qui, entre le tournoi « Dream Club » disputé du 14 au 18 juin 2017 au Japon et cette CAN qui s’est jouée en avril dernier à Dar es-Salaam, ont changé de date de naissance.

Le Japon d’abord réticent à fournir les documents réclamés par la partie sénégalaise avait fini par accéder à cette demande. La compétition avait continué et la Guinée avait même joué la finale perdue contre le Cameroun. Le Sénégal avait même porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS).

Et c’est sur ces documents fournis par la fédération japonaise que le jury disciplinaire s’est basé pour rendre son avis, communiqué d’ailleurs à la Fédération guinéenne de football qui aurait décidé de saisir la commission de recours de la CAF. En attendant, le jury disciplinaire de la CAF a pris un certain nombre de sanctions contre la Guinée.

C’est ainsi que le « Syli » cadets est « exclu de la compétition et tous ses résultats (…) annulés », devra restituer ses médailles de vice-champion et sera « empêché de représenter la CAF lors de la Coupe du monde U17 qui aura lieu en 2019 » au Brésil. La Guinée est également « bannie des deux prochaines éditions de la CAN U17 » et ses deux joueurs épinglés pour fraude sur l’âge « interdits d’exercer toute activité liée au football pour une période de deux ans ».

La Commission d’organisation de cette CAN U17 sera en outre « invitée à réintégrer le Sénégal et le comité exécutif d’approuver la participation du Sénégal en tant que 4ème représentant de la CAF à la Coupe du monde U17 » en lieu et place de la Guinée et aux côtés du Cameroun, champion d’Afrique des cadets, de l’Angola qui avait fini troisième et du Nigeria qui était quatrième.

