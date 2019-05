120 millions d'euros de la BAD en faveur de la Tunisie

18 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 18 mai (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 120 millions d'euros en faveur de la Tunisie pour la mise en œuvre de la seconde phase du Programme d’appui à la modernisation du secteur financier (PAMSFI II) en Tunisie.

Selon un communiqué de la BAD publié ce vendredi, cette deuxième phase a pour objectif de favoriser les conditions nécessaires pour une croissance économique forte et inclusive. Le programme ''contribuerait à améliorer le niveau d’inclusion financière avec un impact positif attendu sur les personnes à revenus irréguliers, les jeunes créateurs de start-ups, les PME en croissance ainsi que les grandes entreprises accédant aux marchés de capitaux'', a affirmé Stefan Nalletamby, directeur du département Développement du secteur financier à la BAD.

La deuxième phase du programme vise à renforcer la contribution du secteur privé à la création d’emploi dans l’ensemble des régions du pays et à inscrire les populations défavorisées dans une dynamique de développement créatrice de valeur ajoutée.

Le partenariat entre la Tunisie et la Banque africaine de développement dure depuis plus d’un demi-siècle, totalisant un engagement financier de près de neuf milliards de dollars américains. Ces financements couvrent différents secteurs, dont l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture et le développement social, a-t-on indiqué de source proche de la BAD.

