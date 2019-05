Le Président angolais rend hommage à la mission humanitaire au Mozambique

18 Mai 2019

Luanda, Angola, 18 mai (Infosplusgabon) - Le Président angolais, João Lourenço, a remis ce vendredi à Luanda, des certificats de mérite à 128 membres de la mission humanitaire angolaise au Mozambique, un pays frappé par le cyclone IDAI, en mars dernier.

Les certificats signés par le chef de l'Etat angolais ont été remis en signe de "reconnaissance de l'engagement et de la performance exemplaires" dans leurs tâches dans le cadre de la solidarité avec le Mozambique.

Le cyclone de mars dernier au Mozambique a fait plus de 600 morts, plus de 1 600 blessés et déplacé des milliers de familles qui ont toujours besoin d'aide humanitaire.

Les autorités angolaises considèrent que le monde actuel est si profondément interconnecté que les résultats négatifs d'un phénomène naturel se reflètent sérieusement dans la vie d'autres peuples, notamment en ce qui concerne le climat ou les phénomènes écologiques.

Au cours de la cérémonie de ce vendredi, le chef de l'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), Egídio de Sousa Santos "Discipline", a exprimé aux militaires la "gratitude, l’estime et l’admiration pour avoir accompli avec zèle la mission que leur a confiée la patrie".

Le Général Discipline a exhorté les autres militaires angolais à suivre " l'exemple brillant de patriotisme et de bravoure " donné par les membres de la mission humanitaire au Mozambique.

La mission consistait en une équipe multidisciplinaire, composée de militaires et de civils, mise en place par le Président João Lourenço, pour aider la population de Sofala, principale victime de la catastrophe, dans les domaines de l'assistance médicale, du transport, de la logistique et des infrastructures.

Outre les militaires, parmi les 128 membres du personnel de la mission se trouvaient également des médecins, des infirmiers, des techniciens de laboratoire et des épidémiologistes qui, pendant 40 jours, ont travaillé dans la ville de Beira, capitale provinciale de Sofala.

