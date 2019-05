Afrique du Sud : Conférence sur la sécurité de l'eau en Afrique

18 Mai 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 18 mai (Infosplusgabon) - La sécurité de l'eau en Afrique a fait l'objet d'une attention particulière lors de la Semaine africaine des services publics qui s'est tenue au Cap avec des délégués du monde entier dans le cadre de l'Initiative Replenish Africa (RAIN).

Coca-Cola, l'une des principales parties prenantes, a expliqué comment l'entreprise est réactive et collaborative dans sa stratégie de gestion de l'eau, affirmant qu'elle a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de son rapport eau-utilisation au cours de la dernière décennie.

En outre, elle a confirmé que trois millions de personnes supplémentaires à travers le continent ont amélioré l'accès à l'eau potable sous RAIN qui est le plus grand partenariat public-privé axé sur l'eau en Afrique.

Dorcas Onyango, Responsable de la durabilité pour Coca-Cola Afrique australe et de l'Est, a déclaré que grâce à une action collaborative avec plus de 140 partenaires, RAIN est maintenant présent dans plus de 2 750 communautés à travers 41 pays africains.

Au Ghana, au Malawi et au Mali, le projet CARE Water Smart Agricultural, soutenu par RAIN, autonomise les femmes agricultrices par l'amélioration des pratiques agricoles. Au moins 40 000 femmes devraient bénéficier d'une production accrue et d'une meilleure sécurité alimentaire et hydrique pour elles-mêmes et leurs familles.

Annemarie Roodbol, directrice principale des communications pour l'African Utility Week et POWERGEN Afrique, a déclaré : "Nous pouvons protéger et gérer durablement cette ressource vitale grâce à des partenariats novateurs qui permettent aux entreprises de créer des emplois et des occasions d'affaires liées à l'accès à l'eau et la protection des bassins versants.

La conférence qui s'est achevée, vendredi, a attiré plus de 10 000 professionnels de l'énergie et de l'eau au Cap.

