Ouverture à Niamey d'une conférence sur la problématique du préscolaire au Niger

18 Mai 2019

Niamey, Niger, 18 mai (Infosplusgabon) - Une conférence conjointement organisée par l'UNICEF en étroite collaboration avec l'Etat du Niger et la Banque Mondiale, s’est ouverte à Niamey en vue de réfléchir sur la problématique du préscolaire au Niger afin de faire des propositions à même de promouvoir le développement de la petite enfance à travers des investissements conséquents dans l'éducation préscolaire.

Ouvrant les travaux de cette conférence, la Première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, a relevé que la faiblesse du taux de préscolarisation est liée à la contribution marginale des zones rurales à son évolution, parce que l'enseignement préscolaire tend à être un phénomène essentiellement urbain.

Or, a dit la Première dame, les enfants doivent bénéficier des mêmes chances d'accès à l'éducation, quel que soit le niveau et quelle que soit leur zone de résidence.

L'école doit aussi être un cadre de formation à la citoyenneté, elle doit éduquer en inculquant aux enfants, les vertus civiques, les valeurs d'éthique et de citoyenneté.

Elle a souligné que le gouvernement du Niger s'est donné comme objectif dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation de parvenir à au moins 15% des enfants d'âge préscolaire ayant accès à l'éducation préscolaire d'ici 2024. La Première dame voit cet objectif à la portée du Niger avec l'accompagnement de ses partenaires au développement tels que la Banque mondiale et l'UNICEF, qui ont fait du développement du capital humain un domaine prioritaire de coopération.

Quant au ministre de l'Education primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique, Daouda Mamadou Marthé, il a relevé que le Niger est l'un des pays où l'indice de fécondité et le taux d'accroissement naturel sont les plus élevés au monde avec respectivement 6 enfants par femme et un taux de 3,9%.

Cette croissance démographique soutenue exerce une forte pression sur le système éducatif dans son ensemble, et sur la petite enfance en particulier.

En plus, les dépenses destinées au développement de l'éducation préscolaire ne représentent que 7,6% de celles allouées au secteur de l'éducation.

«Au vu du gain fort appréciable qu'apporte l'éducation préscolaire en termes de réussite et réduction des dépenses du secteur de l'éducation, il apparaît manifestement que ce sous-secteur reste très faiblement financé dans notre pays », a souligné M. Marté.

Le ministre a rappelé qu’une étude de l'UNICEF sur le bilan des compétences des enfants nigériens à l'entrée du primaire a démontré que si la couverture du préscolaire atteignait 50% dans les pays d'Afrique subsaharienne, cela permettra d'anticiper une réduction de 0,2 points de la fréquence de redoublement au primaire et améliorer de 15,9 points la rétention au primaire.

Cette étude recommandait l'élargissement de la couverture de l'éducation préscolaire à un plus grand nombre d'enfants nigériens.

Au Niger, le taux de pré-scolarisation s'établit aujourd'hui à 7,3% avec des disparités criardes entre les zones urbaines et rurales.

La représentante résidente de la Banque Mondiale au Niger, Mme Joëlle Dehasse a, pour sa part, indiqué que cette conférence présente un engagement significatif vers une approche harmonisée et standardisée visant à appuyer les efforts du gouvernement dans l'estimation des besoins, la planification et la mise en œuvre d'une stratégie de développement de la petite enfance et du préscolaire au Niger.

En 2018, la Banque mondiale a évalué à 0,32 la valeur de l'indice du capital humain du Niger. Ce qui signifie que la productivité attendue en tant que futur travailleur d'un enfant né au Niger aujourd'hui ne représente que 32% de son potentiel à l'âge adulte si cet enfant avait une éducation complète et une bonne santé.

