L'UE met 60 millions d'euros à la disposition de la Tunisie pour l'intégration de sa jeunesse

18 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 18 mai (Infosplusgabon) - La Tunisie et l'Union européenne (UE) ont signé vendredi un accord à Bruxelles de financement d'un montant de 60 millions d'euros destinés à l'intégration économique, sociale et politique des jeunes tunisiens, a annoncé dans un communiqué publié à Tunis le ministère tunisien des Affaires étrangères.

Le financement entre dans le cadre de l'initiative sur un partenariat pour la jeunesse, lancée en décembre 2016 à Bruxelles par le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, en visite dans la capitale belge.

Cet accord est signé en marge de la 15ème session du Conseil de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne co-présidée par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui et la haute représentante de l'UE à la Politique extérieure et à la Sécurité, Federica Mongherini.

Cette session était axée sur l'excellent partenariat entre les deux parties et sur la réflexion approfondie concernant l'avenir des relations au-delà de 2020.

La coopération entre la Tunisie et l'Union européenne dans le domaine de la jeunesse a été l'un des plus importants axes examinés par le Conseil, a ajouté le communiqué.

L'Union européenne a par ailleurs annoncé sa disponibilité à aider la Tunisie à développer sa stratégie nationale pour la diplomatie culturelle et le renforcement de la formation des diplomates à travers le développement du projet de l'Académie diplomatique dont la pose de la première pierre a été effectuée par le président Essebsi le 3 mai dernier.

Mme Mongherini a affirmé la détermination de l'UE à aider la Tunisie pour réaliser son développement inclusif et durable, par la diversification et la redynamisation de l'économie tunisienne tout en renforçant sa compétitivité, indiquant la poursuite des négociations entre les deux parties sur l'accord sur le libre commerce global et approfondi.

FIN/INFOSPLUSGABON/MMM/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon