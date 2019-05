Maurice: le taux de chômage en baisse

18 Mai 2019

Port-Louis, Maurice, 18 mai (Infosplusgabon) - Le taux de chômage à Maurice s'est établi à 6,9% (4,7% chez les hommes et 10,1% chez les femmes) en 2018, contre 7,1% en 2017, selon Statistics Mauritius, une structure gouvernementale.

Dans ses conclusions, Statistics Mauritius a indiqué que les femmes sans emploi étaient plus nombreuses que les hommes, même si elles étaient généralement plus qualifiées.

«La population active en 2018 était estimée à 583.800 personnes (352.800 hommes et 231.000 femmes), à 543.700 personnes (336.100 hommes et 207.600 femmes) et celle au chômage à 40.100 personnes (16.700 hommes et 23.400 femmes)», selon la même source qui a ajouté qu'entre 2017 et 2018, la population active avait diminué de 3.100 en raison d'une baisse de l'emploi (-1.400) et du chômage (-1.700).

Plus en détail, cette organisation a indiqué qu'en 2018, les hommes représentaient 60% de l'effectif. Le secteur tertiaire (commerce, hébergement et restauration, transport & stockage et toutes les autres industries de services) était la principale source d’emplois pour les Mauriciens.

