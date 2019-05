L'Arabie Saoudite accorde 10 millions de dollars à Maurice

18 Mai 2019

Port-Louis, Maurice, 18 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, par l’intermédiaire du Centre d’aide humanitaire et du roi Salman, a accordé une subvention de 10 millions de dollars américains à Maurice, a-t-on appris samedi de sources officielles.

Dans un communiqué publié à la suite de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, le gouvernement mauricien a déclaré que l'objectif de la subvention était d'aider Maurice à faire face aux effets des inondations, cyclones et autres catastrophes naturelles qui affectent la vie de nombreuses personnes, en particulier les plus vulnérables de la société et à faire face aux dépenses visant à minimiser l’impact du changement climatique.

