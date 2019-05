Burkina Faso : L’UNICEF réaffirme son engagement au pays

17 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 18 mai (Infosplusgabon) - Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience en fin de matinée ce vendredi, une délégation de l’UNICEF conduite par son directeur des opérations d’urgence, a annoncé la Présidence dans un communiqué.

La délégation est venue échanger avec le chef de l’Etat sur les actions de cet organisme des Nations Unies au Burkina Faso.

"Nous avons parlé des actions de l’UNICEF dans le domaine humanitaire et le développement en général dans certaines zones du pays, et réaffirmé l’engagement de l’UNICEF auprès de l’Enfance au Burkina Faso", a déclaré le chef de délégation, Manuel Fontaine.

Il a également évoqué "l’importance pour l’UNICEF, dans un moment un peu compliqué avec beaucoup de personnes déplacées, d’être aux côtés des populations et d’essayer autant que possible, de déployer les services de santé, d’éducation et de protection auxquels les enfants ont droit".

" La vaccination contre la rougeole, en collaboration avec le ministère de la Santé, des actions sur l’éducation, sur l’eau, là où les populations en ont besoin, constituent des actions urgentes prévues, selon M. Fontaine.

Selon les chiffres communiqués jeudi par le chef du gouvernement, le Burkina Faso abrite plus de 25 000 réfugiés, enregistre près de 5 000 demandeurs d'asile, ainsi qu'environ 150 000 déplacés internes dus à l'insécurité et aux conflits communautaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/MMM/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon