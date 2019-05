Etats-Unis : Un responsable de l'ONU appelle au soutien de la force régionale de lutte contre le terrorisme au Sahel

17 Mai 2019

New York, Etats-Unis, 18 mai (Infosplusgabon) - La force régionale de lutte, vieille de cinq ans, qui œuvre à stabiliser le Sahel, a montré un grand potentiel, mais elle a besoin d'un soutien accru de la part de la communauté internationale pour atteindre sa pleine capacité opérationnelle, a déclaré, jeudi, un haut responsable du maintien de la paix de l'ONU, tout en appelant à des solutions politiques et économiques améliorées pour aider à faire face aux innombrables défis de cette région déchirée par les conflits.

Surnommée le «G-5 Sahel» à cause du nombre de pays qui la composent (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), la force conjointe, proposée par l'Union africaine et soutenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies, vise à renforcer la coordination et à «neutraliser» les groupes armés dans la région et à renforcer la coopération en matière de développement économique et de sécurité.

"Le G-5 Sahel a pris des mesures supplémentaires pour rendre opérationnelle la force commune après l'attaque terroriste dévastatrice contre son siège en juin", a déclaré jeudi, Bintou Keita, sous-Secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, au Conseil de sécurité.

Selon un communiqué des Nations Unies, elle s'est déclarée particulièrement encouragée par la reprise des opérations de forces conjointes en janvier, soulignant que la force avait mené quatre opérations depuis le début de l'année

Mme Keïta a jugé essentiel de poursuivre sur cette lancée.

"J'appelle les Etats membres du G-5 Sahel à accélérer de toute urgence la pleine opérationnalisation de la force commune afin qu'elle puisse enfin atteindre sa pleine capacité opérationnelle", a-t-elle déclaré lors d'un briefing aux côtés du directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Yury Fedotov, du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, du Haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya et du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Angel Losada Fernandez.

La situation au Mali et dans l'ensemble du Sahel reste extrêmement préoccupante, a déclaré Mme Keïta, soulignant que, bien que la région soit confrontée à de graves problèmes allant de l'insécurité croissante à la propagation de l'extrémisme violent au-delà des frontières, la solution à de nombreux défis que connait le Sahel tels que l’impact du changement climatique et le trafic de drogue et de personnes ne peuvent pas être uniquement militaires.

Elle a noté que des opérations efficaces du G-5 au Sahel «enverront un signal fort aux groupes terroristes: leurs atteintes à la vie des populations ne seront plus tolérées et seront rejetées par la détermination collective des Etats membres de la région».

Par ailleurs, a affirmé Mme Keïta, une approche axée sur la sécurité ne suffira pas à lutter durablement contre la violence dans la région. « Cela doit aller de paire avec nos efforts collectifs et coordonnés et une stratégie plus large englobant la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance, le développement, l'assistance humanitaire et les interventions en matière de sécurité».

La Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel « reste un cadre viable pour une action coordonnée et j'appelle tous les partenaires à soutenir son opérationnalisation, en particulier pour l'adaptation au climat, l'autonomisation des femmes et des jeunes et les initiatives transfrontalières en faveur de la paix », a-t-elle indiqué. Cela fait référence au plan de 2013 approuvé par le Conseil de sécurité qui donne la priorité aux activités vitales qui répondent aux besoins immédiats, tout en renforçant la résilience des personnes et des communautés dans le cadre d'un programme de développement à long terme.

"il est temps d’agir ", estime Mme Keïta, tout en appelant à un soutien accru de l'Union africaine, de l'Union européenne et du Conseil de sécurité. « Nous partageons tous la responsabilité du Sahel et nous devons chacun tenir nos promesses » d’aider à fournir l’aide et l’autonomisation aux populations (de la région) qui en ont le plus besoin ».

Pour sa part, M. Fedotov a déclaré que les pays du G-5 Sahel avaient obtenu des résultats remarquables avec l'appui de l'UNODC, dans les domaines de la coopération judiciaire régionale et de l'entraide judiciaire ; du marquage des armes à feu ; des enquêtes sur le financement du terrorisme ; du trafic illicite dans les aéroports et de la résolution des affaires en suspens impliquant des personnes soupçonnées de terrorisme et ayant fait l’objet d’une longue détention provisoire.

