Poursuite des manifestations à Alger et dans les autres Wilayas

17 Mai 2019

Alger, Algérie, 17 mai (Infosplusgabon) - Les Algériens sont sortis en masse pour poursuivre les marches populaires et pacifiques, au 13ème vendredi consécutif, réclamant ''un changement politique radical'' et la nécessité d'instaurer une démocratie effective et un État de droit.

Les manifestations ont touché l'ensemble des Wilayas du pays dont Alger où des milliers de personnes, bravant la chaleur et la fatigue des longues journées de jeûne, ont convergé vers l'esplanade de la grande poste, maintenant leurs revendications qu'ils avaient brandies lors des précédentes marches dont la sanction des impliqués dans des dossiers de corruption et de pillages des finances publiques.

Ils ont aussi réitéré le refus de l'organisation d'élections, le 4 juillet prochain, et insisté sur la nécessité d'une période de transition conduite par une personnalité nationale ''compétente et transparente''.

Les manifestations de ce deuxième vendredi du Ramadan ont été marquées par la participation de nombreux élus locaux venus d'autres wilayas, notamment de Béjaïa, Tizi-ouzou, Boumerdès et Bouira pour soutenir les revendications populaires.

Au début des manifestations, les forces de l'ordre avaient également interdit aux manifestants l'accès à l'esplanade de la grande poste, devenue point de convergence pour les manifestants.

