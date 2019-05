La France va plaider pour un soutien international au G5 Sahel

17 Mai 2019

Paris, France, 17 mai (Infosplusgabon) – Le gouvernement français a estimé vendredi, qu’un soutien international au G5 Sahel est indispensable et qu’il va plaider dans ce sens auprès de ses partenaires pour plus d'engagement, ainsi que pour des modalités techniques adaptées aux besoins de la Force conjointe G5-Sahel.

« Un soutien international efficace est indispensable. La France veillera à ce que lors du renouvellement du mandat de la MINUSMA, les modalités techniques du soutien international soient davantage adaptées aux besoins de la Force conjointe G5 Sahel », a déclaré vendredi, le porte-parole du Quai d’Orsay au cours d’un point de presse.

La réaction de la France est une réponse après la déclaration d’Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères burkinabè, qui a affirmé jeudi lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Sahel, que le G5 Sahel ne serait pas assez fort pour éradiquer la menace terroriste dans la région et a appelé à la création d’une coalition internationale comme pour le Levant

« La lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective et il est temps que la Communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale. Ces fléaux doivent être traités avec la même détermination qu'en Irak et en Afghanistan. Les Etats membres du G5-Sahel n'y arriveront pas tout seuls », a affirmé Alpha Barry.

Le Quai d’Orsay a estimé, pour sa part, que la pleine mobilisation des États du G5 Sahel est indispensable face à la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel, tout en réaffirmant que la France se mobilise en faveur du soutien international à la Force G5 Sahel, ainsi qu’à l’Alliance Sahel.

« Elle appelle ses partenaires internationaux à poursuivre leur engagement dans la région et à soutenir le déploiement par les États du G5 Sahel de leurs forces de sécurité et des services publics sur l’ensemble de leur territoire », a indiqué le porte-parole du Quai d’Orsay.

La Force militaire anti-terroriste conjointe G-5 Sahel, créée par les chefs d'État des cinq pays du Sahel (Burkina, Niger, Tchad, Mauritanie et Mali) en novembre 2015 à N’Djamena, fait face à des difficultés pour réunir son budget estimé à 400 millions d'euros.

Malgré la contribution de certains pays partenaires, l'ONU a indiqué que sur les 415 millions d’euros promis en 2018 par la Communauté internationale, un peu moins de la moitié a été déboursé et 199,5 millions d’euros n’ont toujours pas été versés.

