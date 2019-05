France : Sois belle et ouvre la avec Calixthe Beyala

17 Mai 2019

Par Michel Taube

LIBREVILLE, 17 mai (Infosplusgabon) – Opinon Internationale consacre un article sur Calixthe Beyala. Sa langue, elle ne la garde pas dans sa poche. Elle la manie jusqu’à l’excellence… On se souvient de ses prix littéraires, notamment sous les dorures de l’Académie française. Et sa langue, parfois tranchante, l’artiste l’a souvent mise au service de ses engagements, notamment pour promouvoir les minorités visibles en France.

Ce caractère, « Sois belle et ouvre là » la définit pleinement ! Calixthe Beyala est féministe à sa façon. Elle aime à nous rappeler que l’Afrique revient aux sources : cette société patriarcale avait oublié que les femmes ont fondé bon nombre de royaumes sur le continent noir. Aujourd’hui, les femmes sont de retour ! Et c’est peut-être pourquoi cette révolution suscite tant de violences.

Vivant entre Yaoundé et Paris, Calixhte Beyala est aujourd’hui ambassadrice de la culture camerounaise et, à ce titre, pleinement investie dans la naissance de la « cité de l’émergence » qui sortira de terre bientôt. Inspirée du concept de la cité de la Villette à Paris, cette ville dans la ville accueillera à Yaoundé, capitale du Cameroun, des résidences d’artistes, mais aussi une cinémathèque, une bibliothèque, des archives, un conservatoire. Un village d’environ 1 000 hectares ! De quoi revigorer la Francophonie, l’art et la culture.

Pourquoi ce « projet le plus futuriste du Cameroun », comme nous le présente Calixthe ? « Parce que tout simplement c’est la culture qui sauvera le monde ». Et sur ce point, on ne peut que soutenir ce beau projet et dire à son égérie : « bravo l’artiste ! ». (Origine : https://www.opinion-internationale.com).

FIN/INFOSPLUSGABON/MMM/GABON2019

© Copyright opinion-internationale.com