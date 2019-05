Etats-Unis : Les pays doivent être plus actifs pour réduire le faible poids à la naissance, met en garde un rapport de l'ONU

16 Mai 2019

New York, Etats-Unis, 16 mai (Infosplusgabon) - Un rapport publié, mercredi, par les Nations Unies a exhorté les pays à investir davantage et à prendre davantage de mesures pour réduire le nombre de bébés nés avec un faible poids à la naissance, ce qui met leur santé en danger.

Selon un communiqué de l'ONU, environ un bébé sur sept pèse moins de 5 kilos à la naissance, selon les dernières données datant de 2015.

Le document de recherche Lancet Global Health a été élaboré par des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il révèle non seulement que plus de 20 millions de bébés sont nés, cette année-là, avec un faible poids à la naissance, mais aussi que 80% des 2,5 millions de nouveau-nés de faible poids qui naissent dans le monde meurent, chaque année, car ils sont prématurés ou petits pour leur âge gestationnel.

«Nous avons vu très peu de changements en 15 ans», a expliqué l'auteur principal Hannah Blencowe, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine au Royaume-Uni. "Malgré des engagements clairs, nos estimations indiquent que les gouvernements nationaux ne font pas assez pour réduire l'insuffisance pondérale à la naissance".

Selon le communiqué, en 2012, les 195 Etats membres de l’OMS se sont engagés à réduire sa prévalence de 30% d’ici 2025. Toutefois, les estimations n’indiquent qu’une diminution de 1,2% dans le monde. Le nombre de naissances à un faible poids est passé de 22,9 millions en 2000 à 20,5 millions en 2015. Cela indique que si le taux n'augmente pas, le monde sera bien en deçà de la réduction annuelle de 2,7% requise pour atteindre l'objectif fixé en 2012.

Bien que chaque nouveau-né doive être pesé, Julia Krasevec, spécialiste des statistiques et du suivi de l’UNICEF, a déclaré que « nous n’avons aucun relevé du poids à la naissance de près du tiers des nouveau-nés».

«Nous ne pouvons pas aider les bébés nés avec un faible poids à la naissance sans améliorer la couverture et la précision des données que nous recueillons», a ajouté Mme Krasevec.

Les bébés de faible poids qui survivent, courent un plus grand risque de retard de croissance, ou de réduction de leur taille, et souffrent plus tard de problèmes de développement et de santé physique, notamment de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Les auteurs de l’étude ont appelé à une action internationale pour veiller à ce que tous les bébés soient pesés à la naissance, pour améliorer les soins cliniques et pour promouvoir une enquête de santé publique sur les causes de l’insuffisance pondérale à la naissance, afin de réduire les décès et les invalidités.

«Avec de meilleurs appareils de pesage et des systèmes de données plus robustes, nous pouvons déterminer le poids réel à la naissance de chaque bébé, y compris ceux nés à la maison, et fournir des soins de meilleure qualité à ces nouveau-nés et à leurs mères», a déclaré Mme Krasevec.

La publication montre que les trois quarts des personnes touchées sont nées en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.

Toutefois, le problème est également important dans les pays à revenu élevé d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, où la réduction du taux de faible poids à la naissance n'a pratiquement pas progressé depuis 2000.

Dans les pays à faible revenu, la faible croissance intra-utérine est une cause majeure, tandis que la nouvelle analyse associe le problème dans les régions plus développées à la prématurité ou à la naissance du bébé avant 37 semaines.

Comme il s’agit «d’une entité clinique complexe», la réduction du faible taux à la naissance nécessite de comprendre les causes sous-jacentes dans les pays concernés, ce qui devrait être une priorité dans les pays lourdement touchés, selon Mercedes de Onis, coauteur du document et fonctionnaire au département de la nutrition de l’OMS.

