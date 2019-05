Côte d'Ivoire : 59 tonnes de produits saisis en 3 mois dans la lutte contre la contrefaçon

16 Mai 2019

Abidjan, Côte d’Ivoire, 16 mai (Infosplusgabon) - Au total, 59,325 tonnes de produits contrefaits d'une valeur de 163 070 010 F CFA ont été saisis par le comité national de lutte contre la contrefaçon.

L'information émane du président du comité qui était, ce mercredi 15 mai 2019, devant les membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire.

La rencontre d'informations était axée sous le thème "la contrefaçon, un danger pour les entreprises en Côte d'Ivoire". Les 59,325 tonnes de produits contrefaits saisis concernent les trois premiers mois de l'année en cours. Huile, eau minérale, boissons alcoolisées, dentifrices sont au nombre des produits saisis.

Le comité national de lutte contre la contrefaçon a pour mission de lutter contre la contrefaçon et le piratage (protection des droits de propriété intellectuelle) dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation de biens et services.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon