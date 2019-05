Burkina Faso : plus de 160 personnes auditionnées après un conflit inter-communautaire en début d’année

16 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 mai (Infosplusgabon) - Plus de 160 personnes ont été auditionnées suite aux enquêtes menées après une attaque terroriste suivie de représailles contre la communauté peule dans la nuit du nouvel an ayant fait une cinquantaine de morts, selon le bilan officiel mais plus de 200 morts selon les organisations des droits de l’Homme dans le village de Yirgou dans le centre-nord du pays, a annoncé jeudi le Premier ministre, Christophe Marie Joseph Dabiré.

"S’agissant du cas particulier du drame de Yirgou, les enquêtes ont évolué sur le terrain, et le gouvernement reste attentif aux sollicitations des acteurs judiciaires chargés du traitement de ce dossier, en leur apportant les appuis logistiques et financiers nécessaires. A ce jour, la procédure suit son cours avec plus de 160 personnes auditionnées", a déclaré M. Dabiré devant le Parlement dans son discours sur la situation de la nation.

Il a ajouté que l’enquête préliminaire relative à l’attaque terroriste ayant entraîné la mort du chef du village et de ses compagnons a été bouclée.

Se prononçant sur les attaques terroristes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015, M. Dabiré a souligné que "le terrorisme est une réalité brutale et cruelle qui tisse sa toile dans notre pays. Nous avons dû changer nos priorités mais pas nos objectifs".

Il a indiqué que la mise en place effective des démembrements de l’Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, un outil puissant de prévention et de promotion de la paix devrait permettre de prévenir les conflits inter-communautaires tels que ceux qui ont défrayé la chronique nationale.

