Burkina Faso : Plus de 25 000 réfugiés recensés (PM)

16 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 mai (Infosplusgabon - Le Burkina Faso abrite plus de 25 000 réfugiés et enregistre près de 5 000 demandeurs d’asile, ainsi qu’environ 150 000 déplacés internes dus à l’insécurité et aux conflits communautaires, a déclaré, jeudi, le Premier ministre, Christophe Marie-Joseph Dabiré devant le Parlement.

"Nous traitons les réfugiés et les déplacés venus de l’extérieur selon les conventions internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides", a indiqué M. Dabiré, précisant que les déplacés internes sont accueillis et protégés dans les sites d’accueil du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de l’Est et du Centre conformément aux conventions internationales relatives à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées internes.

En perspectives, a-t-il ajouté, le gouvernement poursuivra les efforts d’équipement des unités des forces armées et des forces paramilitaires en moyens stratégiques et spécifiques, assurera leur formation, accroîtra les effectifs, renforcera et mutualisera enfin les systèmes d’information grâce au partenariat avec les pays de la sous-région et avec les pays amis hors d’Afrique

Il a rappelé que "contrairement à une certaine opinion qui nous prend à partie" dans cette lutte contre le terrorisme, "je voudrais rappeler que nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure interviennent dans un cadre régi par la loi".

Répondant aux organisations de défense des droits de l’Homme, qui accusent l’armée burkinabé d’avoir tué des innocents au nom de la lutte contre le terrorisme, M. Dabiré a souligné que le Burkina Faso "respecte et entend respecter toutes les conventions qu’il a signées en matière de droits humains".

"C’est pourquoi, depuis l’éclatement du phénomène de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest, nous avons prouvé notre hospitalité légendaire en accueillant des dizaines de milliers de réfugiés", a-t-il ajouté.

