Burkina Faso : Le Premier ministre condamne les attaques terroristes

16 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 mai (Infosplusgabon) - Au cours de l’année 2018, le Burkina Faso a connu de nombreuses attaques terroristes ayant occasionné plusieurs victimes, a déclaré, jeudi, le Premier ministre, Christophe Marie Joseph Dabiré qui a condamné ces actes barbares.

S’exprimant devant le Parlement, M. Dabiré a indiqué que le terrorisme, au-delà des attaques aux symboles de l’Etat, a mis en œuvre sa stratégie de diviser pour mieux régner par le biais des conflits communautaires à caractère ethnique et à travers des attaques ciblées contre des édifices et manifestations religieux.

"Nous avons bien perçu ce projet de déstabiliser le pays en provoquant le chaos. Mais nous n’allons pas baisser les bras, ni fermer les yeux devant le déroulement d’un dessein aussi funeste", a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a tenu à saluer la mémoire de toutes les personnes tombées, victimes du terrorisme et des affrontements communautaires.

"Dans le même temps, je tiens à dire toute mon admiration et à encourager les agents de l’administration déconcentrée et des collectivités territoriales qui sont restés à leur poste de travail pour assurer la continuité du service public et la présence de l’Etat dans les zones difficiles", a-t-il lancé.

