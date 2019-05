Mali : 15 morts à Bamako suite à des inondations provoquées, jeudi, par des pluies diluviennes

16 Mai 2019

Bamako, Mali, 16 mai (Infosplusgabon) - Des Pluies diluviennes qui se sont abattues, jeudi aux environs de 3 heures du matin, sur Bamako, la capitale du Mali, ont provoqué des inondations à certains endroits de la ville, faisant une quinzaine de morts et des dégâts importants, a-t-on appris de source officielle.

Le gouvernement malien, dans un communiqué, donne un bilan provisoire qui s’établit à 6 morts à Niamakoro (commune VI de Bamako), 6 à Kalaban-Coro (commune IV de Bamako), 2 à Missabougou et 1 à Faladiè, en commune IV de Bamako. Ce bilan fait également cas de 2 blessés.

Selon le communiqué, plusieurs autres quartiers de la capitale malienne ont été inondés par les eaux, notamment Banconi, Daoudabougou, Bacodjicoroni, Tièbani, Kabala, Yirimadio, Kalaban-Coura et Sotuba.

On annonce la tenue, dans la matinée d'une réunion d’urgence de la Plateforme nationale de Réduction des Risques de Catastrophes, sous la coprésidence des ministres en charge de la Sécurité et de la Protection civile, de la Solidarité et de Lutte contre la Pauvreté, de la Santé et des Affaires sociales, de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Face à ce drame causé par cette première pluie qui a arrosé la ville de Bamako et d'autres localités du pays, le gouvernement malien a présenté "ses sincères condoléances aux familles des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés" ; et il a lancé un appel aux populations afin qu'elles observent "les mesures de prudence qui s’imposent en ce début d’hivernage".

