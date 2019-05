Burkina Faso : 20 000 microprojets portés par les jeunes et les femmes en 2017 (PM)

16 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 mai (Infosplusgabon) - Le Premier ministre burkinabè, Christophe Marie Joseph Dabiré a déclaré, jeudi, devant le Parlement que son gouvernement a créé en 2017, 20 000 micro-projets portés par les jeunes et les femmes.

Selon M. Dabiré, l’un des objectifs majeurs de la politique gouvernementale est de lutter contre le chômage et le sous-emploi en facilitant l’accès de tous à des emplois de qualité et à la protection sociale, de réduire les inégalités sociales et de genre, et de promouvoir la femme comme actrice dynamique du développement.

Dans ce cadre et en vue de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes, , a-t-il indiqué, "nous avons amplifié et diversifié la capacité de l’Etat à financer les projets d’entrepreneuriat en lançant, dès 2017, le Programme d’autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE/JF) et le programme Burkina Start up.

"Ces instruments ont accordé des prêts à environ 20 000 micro-projets portés par les jeunes et les femmes", a dit le chef du gouvernement à l’Assemblée nationale.

Dans le cadre de l’autonomisation économique de la femme (..), "nous avons soutenu l’immatriculation de 875 entreprises informelles de femmes, doté 500 associations de femmes de fonds de roulement, de crédits d’investissement et de technologies", a-t-il dit.

En outre, entre 2016 et 2018, près de 438 000 femmes ont bénéficié de crédits pour le financement de leurs activités génératrices de revenus, a-t-il ajouté.

Plusieurs actions ont été menées afin d’assister les personnes en situation de vulnérabilité sociale.

