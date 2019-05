Les attaques illégales à Tripoli pourraient constituer des crimes de guerre, selon Amnesty International

16 Mai 2019

Tripoli, Libye, 16 mai (Infosplusgabon) - Six semaines après que le chef de l'armée nationale libyenne (LNA), Khalifa Haftar, a lancé son attaque pour prendre la capitale libyenne, Tripoli, l'offensive a abouti à des attaques illégales pouvant constituer des crimes de guerre qui doivent faire l’objet d’enquêtes menées par les procureurs internationaux.

C'est le verdict du groupe de défense des droits de l'homme, Amnesty International, qui a révélé jeudi des preuves d'attaques aveugles contre des zones civiles dans la capitale libyenne.

L'organisation a indiqué dans un communiqué publié sur son site Internet qu'elle avait recueilli des témoignages et analysé des images satellitaires indiquant que des zones résidentielles densément peuplées du district d'Abou Salim à Tripoli avaient été attaquées à la roquette lors d'un épisode de violents combats entre le 15 et le 17 avril.

Amnesty International a également signalé des attaques qui ont mis en danger la vie de centaines de réfugiés et de migrants.

«Alors que la bataille pour Tripoli se déroule, les parties belligérantes ont fait preuve d'un mépris honteux pour la sécurité des civils et le droit international humanitaire en menant des attaques aveugles contre des quartiers résidentiels. De telles attaques téméraires pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les civils et renforcer la nécessité pour la Cour pénale internationale d'élargir ses enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre commis par toutes les parties au conflit libyen», a déclaré la directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International, Magdalena Mughrabi.

«Les attaques délibérées contre des civils et des biens appartenant à des civils et les attaques aveugles qui tuent ou blessent des civils constituent des crimes de guerre. En vertu du droit international, toutes les parties ont l'obligation absolue de protéger la vie des civils et de faire clairement la distinction entre civils et combattants lors de leurs attaques", a-t-il ajouté.

Depuis le début de l’avancée sur Tripoli par les forces de Haftar, le 4 avril, plus de 454 personnes ont été tuées et 2 154 blessées, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a confirmé qu’il y a eu 111 victimes civiles, dont au moins 23 morts, craignant que le nombre de victimes ne continue de croître. Le personnel médical fait partie des morts et des blessés.

Environ 70 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons à cause des combats. Un volontaire vivant dans un abri de fortune hébergeant des personnes déplacées dans une école à Fornaj, au sud-est de Tripoli, a déclaré qu'une partie des personnes déplacées avait vu leurs maisons reconstruites à la suite du conflit de 2011.

La situation humanitaire s'est également détériorée avec de fréquentes coupures de courant et une pénurie de matériel médical hospitalier.

Selon le communiqué, les forces du gouvernement d'Accord national (GNA) et l'armée nationale libyenne autoproclamée se sont mutuellement accusées d’être à l’origine des attaques indiscriminées perpétrées le 16 avril contre des quartiers résidentiels du sud de Tripoli. Cependant, tous les résidents d'Abu Salim interrogés ont affirmé que les forces affiliées à la LNA étaient responsables.

Selon le communiqué, outre les violations commises au cours des hostilités, l'ONU a signalé une augmentation du nombre de détentions arbitraires, d'enlèvements et de disparitions forcées depuis le début des combats à Tripoli et aux alentours.

«L'augmentation des informations faisant état d'enlèvements et d'arrestations arbitraires par les deux parties depuis le début de l'offensive de Tripoli est extrêmement alarmante. Personne ne devrait être visé par un enlèvement ou une arrestation arbitraire sur la seule base de ses antécédents ou de ses affiliations politiques », a déclaré M. Mughrabi.

«Le cycle incessant de violations croissantes signifie qu’il est plus que jamais nécessaire pour les Etats de mettre pleinement en œuvre l'embargo sur les armes imposé par l'ONU aux forces libyennes. Un système de responsabilité efficace doit être mis en place pour enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire commises par toutes les parties belligérantes et tenir les auteurs pour responsables", a-t-il poursuivi

FIN/INFOSPLUSGABON/KJH/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon