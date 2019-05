Le taux d'inflation au Nigéria augmente légèrement et passe à 11,37% en avril

16 Mai 2019

Abuja, Nigeria, 16 mai (Infosplusgabon) - Le Bureau national des statistiques du Nigeria (NBS) a indiqué que l'indice des prix à la consommation (IPC), qui mesure l'inflation, a atteint 11,37% en avril 2019.

Le NBS a indiqué dans un communiqué de presse publié mercredi à Abuja que ce chiffre était supérieur de 0,12% à celui de 11,25% enregistré en mars.

Le bureau a déclaré que la hausse de l'inflation était due à la hausse des prix de certains produits alimentaires.

Le rapport indique que l'indice composite des aliments est passé à 13,70% en avril, contre 13,45% en mars 2019.

L'augmentation de l'indice des aliments a été causée par la hausse des prix de la viande, du poisson, des huiles et graisses, du pain et des céréales, du lait, du fromage et des œufs, de l'igname et d'autres tubercules, des fruits et légumes.

Selon le rapport, le sous-indice des produits alimentaires a augmenté de 1,14% en avril, soit une hausse de 0,26% par rapport à 0,88% en mars.

Le taux de variation annuel moyen du sous-indice des produits alimentaires pour la période de douze mois se terminant en avril par rapport à la moyenne des douze mois précédents était de 13,34%.

Le bureau a indiqué que des augmentations avaient été enregistrées dans toutes les divisions de la Classification de la consommation individuelle par fonction (COICOP) ayant généré l'indice non corrigé.

D'un mois à l'autre, l'indice non corrigé a augmenté de 0,94% en avril, soit un taux supérieur de 0,15% à celui enregistré en mars (0,79%).

