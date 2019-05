Togo: l’ANC saisit la Cour Constitutionnelle pour l’annulation de 26 articles relatifs aux réformes

16 Mai 2019

Lomé, Togo, 16 mai (Infosplusgabon) - L’Alliance nationale pour le changement (ANC), parti de l'opposition au Togo, a déposé un recours en annulation de 26 des 29 articles «arbitrairement» modifiés par l’Assemblée nationale dans le cadre des réformes institutionnelles et constitutionnelles, a-t-on appris ce jeudi de sources proches de la formation politique dirigée par Jean-Pierre Fabre.

Le parti reproche à l’Union pour la République (UNIR, au pouvoir) d’avoir outrepassé les règles de procédure en la matière et violé la constitution.

«Le 8 mai 2019, les députés ont gravement violé le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, le droit parlementaire et les procédures d’adoption des lois. Le gouvernement ayant soumis un projet de loi de révision constitutionnelle concernant trois articles, les articles 59, 60 et 100 de la constitution, il est absolument inconcevable, inacceptable et irrecevable, à moins d’une forfaiture délibérément programmée, d’introduire plusieurs autres articles qui sont hors du cadre du projet de loi gouvernemental», dénonce le parti.

Le parti qui a déposé un recours en annulation des 26 articles sur les 29 modifiés, menace de saisir les juridictions compétentes internationales si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit.

Car, souligne l’ANC, «les projets et propositions de loi de révision constitutionnelle sont déposés et votés suivant l’article 144 de la Constitution. Le gouvernement n’ayant pas saisi l’Assemblée nationale de la modification de l’article 158 ainsi que des 22 autres modifications non demandées, seuls les articles 59, 60 et 100 sont concernés par d’éventuels amendements ».

Le 8 mai dernier, rappelle-t-on, l’Assemblée nationale a adopté des amendements d’une trentaine d’articles relatifs aux réformes institutionnelles et constitutionnelles objets de litiges et de conflits entre le pouvoir et l’opposition depuis plus d’une décennie.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJH/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon