Hafter en Italie pour discuter de la situation en Libye et de l'escalade militaire à Tripoli

16 Mai 2019

Tripoli, Libye, 16 mai (Infosplusgabon) - Le chef de l'Armée nationale libyenne basée dans l'Est de la Libye, le maréchal Khakifa Hafter, est arrivé mercredi soir à Rome, en Italie, pour s'entretenir avec le Premier ministre Giuseppe Conté, sur la situation libyenne et l'escalade militaire à Tripoli depuis l'offensive lancée le 4 avril dernier par ses troupes pour prendre le contrôle de la capitale libyenne où siège le Gouvernement d'union nationale.

"Le maréchal Khalifa Hafter est arrivé mercredi soir à Rome", a annoncé le journal italien "La Stampa", précisant qu'il doit rencontrer ce jeudi matin le Premier ministre Giuseppe Conte avant de se rendre à Paris, en France, où il doit s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron.

Cette visite du maréchal Hafter intervient un peu plus d'une semaine après la tournée européenne effectuée par le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, qui l'a conduite respectivement en Italie, en Allemagne, en France et en Grande Bretagne à la recherche d'un soutien pour mettre fin à l'offensive militaire contre Tripoli.

On rappelle que lors de cette tournée, les interlocuteurs de M. al-Sarraj ont souligné qu'il n'y avait pas de solution militaire en Libye, demandant un cessez-le-feu et le retour des protagonistes au processus politique.

Ce chassé-croisé des deux principaux acteurs de la crise en Libye dénote d'une nouvelle orientation privilégiant la voie diplomatique pour la reprise du processus politique en Libye.

L'Italie, ancienne puissance coloniale en Libye, et la France sont impliqués dans le dossier libyen et ces deux pays européens ont exprimé leur volonté commune d'œuvrer pour ramener la paix et la stabilité en Libye en harmonisant leurs positions en vue de pousser vers un cessez-le-feu et le retour aux négociations pour une solution politique dans ce pays de l'Afrique du Nord.

La position commune exprimée lundi dernier par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, reflète cette nouvelle entente entre Paris et Rome.

Les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne ont demandé eux aussi un cessez-le-feu, estimant que l'attaque contre Tripoli et l'escalade militaire qui s'en est suivie constituent une menace à la paix internationale, à la stabilité et à l'unité de la Libye.

Ce revirement intervient après l'impasse militaire sur le terrain où les forces de l'Armée nationale libyenne sont contenues à la périphérie sud et sud-est de Tripoli par les troupes de l'Armée loyale au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale.

Malgré l'usage par les deux camps de différents types d'armes lourdes et moyennes ainsi que les avions de chasse avec des bombardements, aucune partie n'est arrivée à prendre le dessus sur l'autre.

Les affrontements armés qui se poursuivent depuis le 4 avril près de Tripoli ont fait jusqu'à présent 454 morts, 2.154 blessés et plus de 60.00 morts, selon les Nations unies qui affirment que les civils subissent de plein fouet cette guerre avec les difficultés de plus en plus grandissantes d'accès aux services de base, à la nourriture et aux soins.

