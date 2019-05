La police nigériane révèle des projets d'attaques contre les installations pétrolières par des "éléments subversifs"

16 Mai 2019

Abuja, Nigeria, 16 mai (Infosplusgabon) – La police nigériane annonce avoir découvert des complots ourdis par des éléments subversifs qui se faisaient passer pour des activistes défenseurs du climat et de l'environnement pour lancer des attaques coordonnées et massives contre les installations pétrolières à travers le pays, en particulier dans la région du Delta du Niger et les Etats voisins.

Selon la police, ces complots qui sont politiquement motivés visent à saboter les installations pétrolières avec des conséquences négatives sur la sécurité, le développement économique et le marché pétrolier mondial.

Le porte-parole de la Police, Frank Mba, a dit dans un communiqué rendu public mercredi à Abuja que par conséquent, l'Inspecteur général de la police (IGP), Mohammed Adamu, a ordonné aux commissaires sur l'ensemble du territoire et en particulier ceux des Etats concernés d'intensifier les missions de surveillance autour des installations pétrolières et d'autres infrastructures nationales sensibles.

“Les commissaires de police et autres chefs militaires ont également reçu l'ordre de mettre en place des mesures préventives destinées à neutraliser ces menaces subversives et à obliger les comploteurs à rendre des comptes", peut-on lire dans le communiqué.

La police a mis en garde contre les conséquences redoutables que risquent ces personnes ou groupe de personnes qui voudraient recourir à l'usage ou la menace de violence, pour faire progresser leurs objectifs économiques et politiques.

“Tout en invitant les citoyens à rester vigilants, à signaler tout individu suspect et complot aux agents chargés de faire respecter la loi, l'IGP réaffirme sa détermination à assurer la sécurité des vies, la protection des biens nationaux et la protection du caractère sacré de notre démocratie et de notre liberté politique", a conclu le communiqué.

