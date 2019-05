La Côte d'Ivoire vise un taux d'inclusion financière de 60 % en 2024

16 Mai 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 16 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) 2019-2024 dont l'objectif est l'atteinte d'un taux d'inclusion financière de 60 pour cent en 2024.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la SNIF 2019-2024 qui est en cohérence avec la Stratégie régionale d’inclusion financière de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), est axée sur l’insertion des couches sociales défavorisées dans le tissu économique, à travers la mise en place de services financiers adaptés qui offrent des conditions soutenables autant pour les offrants que les bénéficiaires.

Elle vise plus spécifiquement à améliorer l’accès, aux services financiers, des populations vulnérables, à promouvoir la finance numérique et à mettre en place un cadre fiscal et politique favorable à l’inclusion financière.

Sa mise en œuvre permettra de porter le taux d’inclusion financière à 60 pour cent à l’horizon 2024, et de mobiliser davantage d’épargne nationale pour financer le développement de l’économie.

En mai 2018, le gouvernement ivoirien a créé une Agence de promotion de l'inclusion financière (APIF) dont la mission est de développer et d'adapter l'offre des services financiers en faveur des populations à faibles revenus et des Petites et moyennes entreprises (PME). Au sein de l’UEMOA, la stratégie régionale 2016-2020, élaborée par son institut d'émission, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), a pour objectif d'assurer l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à des coûts abordables à 75 pour cent de la population adulte.

Le 13 mai dernier, la Confédération helvétique et la BCEAO ont signé une convention d'un montant de près de quatre milliards FCFA pour soutenir l'inclusion financière dans l'UEMOA.

