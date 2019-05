L'ancien Premier ministre algérien met en garde contre le maintien de la situation actuelle dans son pays

16 Mai 2019

Alger, Algérie, 16 mai (Infosplusgabon) - L'ancien Premier ministre algérien, Ahmed Benbitour, a appelé mercredi à une lecture intelligente de la Constitution afin de trouver une solution politique à la crise politique que vit le pays.

Dans un entretien accordé mercredi à l'agence de presse officielle, APS, M. Benbitour a estimé que ''le respect de la Constitution ne permettra pas de sortir le pays de la crise'', affirmant que la solution politique doit passer par le changement du régime et la formation d'un gouvernement de transition tout en déterminant comment organiser une présidentielle transparente.

Il a indiqué la nécessité de choisir des représentants compétents du mouvement protestataire populaire pour mener des négociations avec les représentants du pouvoir afin de parvenir à un changement du régime.

Il a proposé que chaque Wilaya du pays soit représenté par un représentant du mouvement populaire qui ensuite se réuniront pour choisir trois représentants qui vont négocier en leurs noms.

Sur une question sur la possibilité qu'il dirige la période de transition, il a répondu que ''cela est une responsabilité historique importante mais je ne peux pas frapper aux portes du pouvoir pour entrer'', ajoutant : ''je donnerais mon point de vue sur la question lorsque les manifestants et le pouvoir trouveront un accord sur la période de transition''.

D’autre part, l’ancien Premier ministre a averti les militaires du risque d’escalade, si le pouvoir s’entêtait à appliquer sa feuille de route.

Il a mis en garde contre le maintien de la situation actuelle pendant longtemps car avec le temps, les revendications vont accroître et les solutions difficiles.

Il a estimé que l'ouverture des dossiers de corruption par la justice est un pas positif, mais pas suffisant pour éradiquer la corruption très structurée et qui nécessite le changement des institutions, appelant à la nécessité de faire la différence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire et l'importance d'exécuter les décisions de la justice.

M. Benbitour a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle du 4 juillet prochain, ajoutant que ''les moyens pour organiser l'élection sont absents''.

