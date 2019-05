L'ONU demande officiellement à la Tunisie de libérer un responsable onusien

16 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 16 mai (Infosplusgabon) - Les Nations Unies ont demandé ce mercredi aux autorités tunisiennes de libérer le responsable de l'ONU, Moncef Kartas, retenu depuis plus de sept semaines dans le cadre d'enquêtes que mène l'unité tunisienne de lutte contre le terrorisme.

Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, cité par le centre d'information de l'ONU, la rétention de M. Kartas et son jugement "constituent une violation flagrante des avantages et immunité dont il bénéficie".

Les Nations Unies ont officiellement demandé à la Tunisie "la libération immédiate de M. Kartas et l'abandon des accusations contre lui".

M. Kartas est membre du Comité des experts de contrôle des sanctions dont l'embargo sur les armes en Libye qui présente son rapport aux Nations Unies.

Il a été arrêté et retenu à la fin du mois de mars, rappelle-t-on.

Le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme en Tunisie, Sofiane Slitti, avait affirmé le 29 mars dernier, que deux Tunisiens ont été retenus dont Moncef Kartas, arrêtés à l'aéroport de Tunis. Cette affaire a fait l'objet de surveillance depuis 2018 et d'ouverture d'enquête judiciaire.

Des sources sécuritaires tunisiennes avaient indiqué que M. Kartas est arrêté dans le cadre d'enquêtes sur l'existence d'un réseau d' "espionnage actif dans plusieurs pays arabes dont la Tunisie en faveur d'un pays et d'organisation de l'Europe".

Selon les mêmes sources, des équipements audiovisuels et d'écoute très sophistiqués ont été saisis dans deux appartements à Tunis.

Parmi les équipements saisis figurent des outils d'interception de communication téléphonique et d'autres pour brouiller des communications et d'autres encore pour intercepter des télécommunications pour la sécurité et l'armée.

Les mêmes sources ont indiqué que M. Kartas a aussi été arrêté parce qu'il est porteur d'un passeport tunisien et il fait l'objet d'accusations graves qui touchent la sécurité de l'Etat.

Il dirige aussi une société en parallèle de ses fonctions onusiennes et donne des conseils sécuritaires sur la Tunisie et l'Afrique du Nord sur la base de contrats signés avec des organisations étrangères et américaines, ont ajouté les sources.

