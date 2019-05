Vers la réalisation du projet du port sec dans le nord de la Côte d’Ivoire

16 Mai 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 16 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement ivoirien a finalisé mercredi la procédure administrative de réalisation du projet de port sec dans la commune de Ferkessédougou (Nord) en adoptant un décret portant déclaration d’utilité publique du site du projet d’une superficie de plus de 732 hectares, apprend-on de source gouvernementale.

Le communiqué du gouvernement explique que l'adoption de ce décret intervient dans le cadre du démarrage des travaux de construction dudit port. La réalisation de ce port permettra non seulement de créer une zone économique de développement dans le nord de la Côte d’Ivoire afin de mettre en valeur les potentialités économiques des Districts des Savanes et du Zanzan, mais aussi de tirer un meilleur profit de celles des régions frontalières de Sikasso, au Mali et de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.

Ses infrastructures comportent trois composantes principales: une plateforme logistique (entrepôts, chaîne de froid, etc) ; un dépôt d’hydrocarbures ; un abattoir régional et un marché à bétail et une zone industrielle pour le développement des activités de transformation des produits agricoles et miniers.

Ce projet fait partie des projets prioritaires pour l’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020.

Au niveau sous-régional, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a également retenu ledit projet dans la phase 2 de son Programme économique régional (PER). Le coût du projet de port sec de Ferkessédougou est estimé à 462 millions d'euros.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJH/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon