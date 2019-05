Un calme précaire plane sur Monrovia alors que les organisateurs de la manifestation rejettent le dialogue avec le gouvernement

16 Mai 2019

Liberia, Monrovia, 16 mai (Infosplusgabon) - Un climat de calme précaire a envahi la capitale libérienne après une rencontre entre le Président, George Weah, et un groupe qui prévoyait de manifester le 7 juin, qui s’est littéralement heurtée à un mur de pierre sur leurs griefs.

Le dirigeant libérien avait choisi le mardi 14 mai, célébré dans le pays comme jour férié de l'unification nationale depuis plus d'un demi-siècle, pour amadouer les organisateurs, sous le nom de Conseil des patriotes (CoP), d'abandonner les manifestations dans la rue.

Plus tôt, la direction du Conseil, composée des politiciens que le Président Weah a battus aux urnes avec 61,5 % des voix lors du scrutin présidentiel de 2017, a déclaré avoir honoré l'invitation du président en raison de l'Institution qu'il représente.

Mais leur porte-parole, Darius Dillon, a déclaré que la seule demande du Conseil était que Weah demande à son ministère de la Justice d'accorder au groupe la permission d'organiser un rassemblement "pacifique", et non un dialogue.

Au Liberia, en vertu de la loi, il faut obtenir l'autorisation du ministère de la Justice pour descendre dans la rue, ce qui permet au gouvernement de fournir une escorte pour éviter l'anarchie.

Mais la réaction du Conseil des patriotes a semé la peur et l'incertitude dans la population d'un pays où les manifestations de rue ont toujours mal tourné, laissant derrière elles la mort et la destruction.

Mercredi, un jour après la réunion bâclée, de nombreux Libériens interrogés par la PANA ont exprimé leur appréhension quant au mobile des organisateurs de la manifestation.

"Ils affirment (les organisateurs) qu'ils veulent marcher et présenter leur pétition au gouvernement et aux partenaires internationaux, mais la réunion de mardi a été suivie par ces mêmes personnes. Pourquoi ne pas y présenter vos griefs ? ", a déclaré une femme interrogée.

Des représentants des Nations unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, du Parlement libérien, du Conseil des églises, du Conseil national musulman, du Conseil traditionnel et d'autres groupes ont assisté à cette réunion.

Victor Abu Kamara, un étudiant de l'Université du Liberia, a raconté comment, au fil des ans, les manifestations de rue ont déraillé et a averti les organisateurs de repenser leur décision dans l'intérêt national.

Mais au contraire, l'homme d'affaires, Chris Albert Bestman, pense qu'il n'est que juste que le groupe qui veut protester soit autorisé à exercer son droit constitutionnel et de présenter des pétitions à ses dirigeants.

Cependant, la majorité des personnes interrogées croient toujours que les manifestants utiliseraient une action non économique pour remédier à une situation économique qu'ils prétendent devoir être traitée par le gouvernement.

Le déclin de la situation économique, après environ un an et demi d'administration du Président Weah et les hausses de prix qui en découlent et qui rendent les conditions de vie de plus en plus difficiles, sont parmi les principales raisons de la protestation prévue.

"Les protestations ne nous ont pas aidés en tant que peuple et nation. C'est pourquoi, depuis que je suis président, je m'assois souvent très rapidement avec les organisateurs de manifestations, non seulement pour entendre ce qu'ils veulent qu'on fasse, mais aussi pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés", a déclaré le président mardi, lors de cette réunion.

Le dirigeant libérien a déclaré que tout en respectant le droit des citoyens de se rassembler et de protester, l'histoire du Liberia montre que de telles manifestations ont toujours été problématiques et n'ont jamais été bénéfiques pour le développement et le progrès du pays.

Il a déclaré que si la CoP souhaite toujours aller de l'avant avec sa protestation du 7 juin au lieu de dialoguer, le gouvernement fournira la protection nécessaire, ajoutant que "bien qu'il en coûtera des millions de dollars au gouvernement pour fournir un soutien logistique à la sécurité pour protéger votre protestation, nous devrons le faire".

Traditionnellement, les manifestations de rue au Liberia signifient que tout s'arrête lorsque les écoles, les entreprises, les transports publics et les centres sociaux ferment leurs portes, craignant l'action de criminels qui se joignent aux manifestations à des fins égoïstes.

Ainsi, jusqu'à ce que ce jour arrive, si jamais il arrive, l'incertitude, la tension et le calme instable caractériseront l'atmosphère dans la capitale libérienne.

