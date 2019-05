La loi portant l'état d'urgence en Tunisie largement critiquée

13 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 13 mai (Infosplusgabon) - L'Observatoire tunisien pour la prévention de l'extrémisme violent a estimé, dimanche, que le projet de loi portant organisation de l'état d'urgence est non conforme à l'esprit de la Constitution de la Tunisie de 2014.

Pour l'Observatoire, qui compte parmi ses membres, l'Union générale Tunisienne du travail, l'Association tunisienne des femmes démocrates, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme et l'Association vision libre, le projet de loi relatif à l'organisation de l'état d'urgence est clairement non conforme à l'esprit de la Constitution et de la Convention internationale pour les droits civils et politiques ratifiée par la Tunisie.

Selon l'Observatoire, le projet confère au ministre de l'Intérieur et aux gouverneurs le pouvoir de limiter les activités des partis politiques et des organisations civiles dans le pays, sans les garanties juridiques prévues par la Constitution.

l'Observatoire fait également remarquer l'absence totale de contrôle judiciaire sur toutes les mesures exceptionnelles stipulées par ce projet loi, et déplore le fait que le texte viole les garanties juridiques et constitutionnelles relatives aux droits publics, qui prévoient le droit d'organisation de rassemblement, de constitution d'associations et de droit de grève.

Selon l'Observatoire, le projet de loi renferme des manquements essentiels pour l'édification d'un État civil pluriel, basé sur la souveraineté de la loi et le respect des droits et des libertés.

L'organisation Amnesty International avait appelé, le 18 mars dernier, le Parlement tunisien à ne pas adopter le projet de loi portant organisation de l'état d'urgence, si des modifications essentielles n'y sont pas introduites, afin qu'il soit conforme au droit international et à la Constitution du pays, rappelle-t-on.

L'organisation de défense des droits de l'homme avait estimé que le projet de loi est susceptible de donner aux autorités tunisiennes de larges pouvoirs leur permettant d'interdire des manifestations et des grèves, de suspendre les activités des ONG, d'imposer des limites dans la libre circulation des individus et de procéder à des fouilles sans justification des maisons sur la base de la sécurité publique.

La Tunisie est soumise depuis trois ans à l'état d'urgence décrété le 24 novembre 2015 par le président Béji Caïd Essebsi, à la suite d'un attentat- suicide qui avait tué 12 éléments de la garde présidentielle. Il a été, depuis régulièrement renouvelé, signale-t-on.

