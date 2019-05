Les Grecs plus empathiques envers les réfugiés que les autres Européens, selon une enquête

10 Mai 2019

Athènes, Grèce, 10 mai (Infosplusgabon) - Les Grecs sont plus empathiques envers les réfugiés que les autres Européens, selon une enquête publiée jeudi, intitulée "Attitudes envers l'identité nationale, l'immigration et les réfugiés en Grèce".

L’enquête, menée par "More in Common", une organisation non gouvernementale internationale, qui a interrogé environ 2.000 personnes, a révélé que ces chiffres sont supérieurs à ceux enregistrés par l’organisation dans d’autres pays européens.

Parmi les participants, 77 pc pensent que les réfugiés et les migrants qui sont venus en Grèce "sont prêts à travailler plus dur et à un salaire inférieur à celui des Grecs", la majorité (56 pc) estimant que ces réfugiés et ces migrants ont fait des efforts d'intégration dans la société grecque.

Les résultats de l’enquête ont, également, révélé que les Grecs pensaient que les partenaires européens du pays avaient maltraité la Grèce sur la question de la crise des réfugiés.

Une large majorité (77 pc) des Grecs pense que leur pays a été maltraité par ses partenaires européens lors de la crise des réfugiés et de la migration.

La Grèce et l'Italie ont accueilli le plus grand nombre de réfugiés et de migrants depuis 2014, année où des vagues successives de populations du Moyen-Orient et d'Afrique ont commencé à débarquer sur les côtes de l'Union européenne, principalement via la mer Méditerranée.

Plus de 70.000 réfugiés et migrants sont bloqués en Grèce depuis 2014. Sur ce nombre, environ 15.000 sont logés dans des camps surpeuplés sur des îles grecques où les conditions de vie ont été critiquées à plusieurs reprises par des groupes de défense des droits.

